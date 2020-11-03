В Пушкинском сквере установят плитки со сказочными героями

По проекту, на который потратили 9,5 млн рублей, до 15 октября в сквере должны были модернизировать пешеходное пространство, систему освещения, расширить зеленую зону, установить качели и садовые диваны. Последний этап предполагал украсить сквер декоративной плиткой с изображением героев сказок Александра Пушкина. Тротуарные плитки с латунными вставками с изображением белки, золотой рыбки, бочки, плывущей по волнам, смонтируют до конца недели.





В мэрии уточнили, что подрядчик администрации – УФСИН – выполнил строительные работы в срок, но сдача проекта затянулась из-за того, что субподрядчик – «Сибирский центр дизайна» – превысил срок и не передал материалы вовремя.





«Контракты на выполнение работ по благоустройству общественных пространств и ремонту дорог Томска в рамках национальных проектов были заключены задолго до начала сезона. Это позволяло подрядчикам своевременно познакомиться с проектами, укомплектовать бригады, обновить технику, приобрести материалы и пр. Тротуарная плитка, которую произвели в Томске, с декоративными латунными элементами, опять же нанесенными томскими специалистами, такой же материал, который должен быть использован при благоустройстве. Ничего не мешало изготовить ее заранее, чтобы томичи и гости города до зимы успели полюбоваться на преобразившийся сквер. Теперь мы, по условиям муниципального контракта, будем рассматривать вопрос о привлечении нашего подрядчика к ответственности за превышение срока работы», — отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.





Отметим, Пушкинский сквер благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».





Для справки: Памятник Александру Пушкину открылся в сквере у Дворца бракосочетаний 6 июля 1999 года. Его выполнил скульптор Михаил Аникушин.





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