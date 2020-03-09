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09 марта,
2020
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Новости

В пункте передержки животных в Якутии нашли около ста мертвых собак и кошек

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Зоозащитники обнаружили в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске около ста трупов собак и кошек. Об этом сообщает благотворительный фонд «Белый Бим» на своей странице в Инстаграме. 

В пункте передержки животных в Якутии нашли около ста мертвых собак и кошек
Фото: БФ "Белый Бим"

«Помещение, где содержались кошки, пустое. Собак на улице осталось около 70. В контейнере более ста трупов животных, которым перерезали горло», — рассказали на видео волонтеры.


Зоозащитники считают, что животных убили из-за того, что, по информации от департамента ветеринарии, 3 марта бешенство было обнаружено «в одной из трех проб». 


Мэр Якутска Сардана Авксентьева написала, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы. 


«Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора Якутска», — отметила Сардана Авксентьева.

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3 марта государственным бюджетным учреждением «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» было проведено вирусологическое исследование, в результате которого был выявлен вирус бешенства в пробах из пункта передержки животных. Бешенство - это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса зараженного животного, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. В рамках мероприятий по ликвидации очага ветеринарной службой города Якутска предусмотрено: - организация регистрации/перерегистрации домашних животных; - запрет на срок ограничительных мероприятий (карантина) проведения выставок собак и кошек, выводка и натаскивания охотничьих собак, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, торговли домашними животными; - проведение бесплатной вакцинации восприимчивого поголовья (собак и кошек) против бешенства; - умерщвление всех больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, согласно инструкции «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство. СП 3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. Обращаю ваше внимание, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города Якутска или сотрудниками ППЖ. Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных❗❗❗. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска. Я, пожалуй, больше других заинтересована, чтобы в Якутске соблюдалось как законодательство о защите здоровья граждан, так и о защите животных. #сарданаавксентьева #якутск #ппж

Публикация от Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

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