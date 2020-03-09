В пункте передержки животных в Якутии нашли около ста мертвых собак и кошек

Зоозащитники обнаружили в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске около ста трупов собак и кошек. Об этом сообщает благотворительный фонд «Белый Бим» на своей странице в Инстаграме.

«Помещение, где содержались кошки, пустое. Собак на улице осталось около 70. В контейнере более ста трупов животных, которым перерезали горло», — рассказали на видео волонтеры.





Зоозащитники считают, что животных убили из-за того, что, по информации от департамента ветеринарии, 3 марта бешенство было обнаружено «в одной из трех проб».





Мэр Якутска Сардана Авксентьева написала, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы.





«Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора Якутска», — отметила Сардана Авксентьева.