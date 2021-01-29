«В приоритете промышленные регионы»: почему в Томской области не будет НОЦ
В Томской области в ближайшие несколько лет не появится научно-образовательный центр (НОЦ), так как в правительстве изменили подход к их формированию. Сейчас приоритет отдается регионам с промышленным потенциалом, рассказала на итоговой пресс-конференции замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.
«Принципиальная позиция правительства в том, что необходимо передать поддержку НОЦов в регионах высокого промышленного роста, в которых нужно подтянуть науку, чтобы этот промышленный рост был более эффективным. Поэтому речь не идет, что мы кому-то проиграли. Конкурса как такового и не было. Было назначение победителей», — сказала Людмила Огородова.
В частности, следующие пять НОЦ могут появиться в «регионах развития» — Архангельске, Перми, Кемерово. По словам Огородовой, сейчас в России нет возможностей и программ для появления НОЦ в «регионах знаний» — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Томске. Поэтому сейчас Томская область самостоятельно разрабатывает проект регионального уровня, который в перспективе может перерасти и в национальный проект.
Напомним, по указу президента в ближайшие годы в России должно быть создано не менее 15 НОЦ, которые объединят лучшие университеты и научные организации с компаниями, работающими в реальном секторе экономики. В 2018 году Томск вошел в число 20 городов, где есть условия для формирования центра. Но в число «пилотов» город не попал. Вновь в конкурсе регион мог поучаствовать в 2020 году, но в финальную пятерку не вошел.
Национальный проект «Наука» реализуется в России с октября 2018 года и рассчитан до 2024 года. В целях проекта — вхождение России в первую пятерку стран по количеству научных статей в приоритетных областях, создание привлекательных рабочих мест для ученых, увеличение затрат на научные исследования и разработки. Бюджет проекта — более 600 млрд рублей.
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