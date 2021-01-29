«В приоритете промышленные регионы»: почему в Томской области не будет НОЦ

В Томской области в ближайшие несколько лет не появится научно-образовательный центр (НОЦ), так как в правительстве изменили подход к их формированию. Сейчас приоритет отдается регионам с промышленным потенциалом, рассказала на итоговой пресс-конференции замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

«Принципиальная позиция правительства в том, что необходимо передать поддержку НОЦов в регионах высокого промышленного роста, в которых нужно подтянуть науку, чтобы этот промышленный рост был более эффективным. Поэтому речь не идет, что мы кому-то проиграли. Конкурса как такового и не было. Было назначение победителей», — сказала Людмила Огородова.





В частности, следующие пять НОЦ могут появиться в «регионах развития» — Архангельске, Перми, Кемерово. По словам Огородовой, сейчас в России нет возможностей и программ для появления НОЦ в «регионах знаний» — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Томске. Поэтому сейчас Томская область самостоятельно разрабатывает проект регионального уровня, который в перспективе может перерасти и в национальный проект.