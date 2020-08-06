В пригороде Томска удвоилась скорость мобильного интернета от МТС

В зону уверенного приема сети 4G впервые попали абоненты МТС, проживающие в поселках Воронино и Юбилейный, сообщает мобильный оператор. Теперь для них доступны современные цифровые сервисы МТС: они смогут организовать дистанционное обучение, пользоваться возможностями телемедицины, а также общаться с родственниками и друзьями через социальные сети.
В поселках Кисловка, Корнилово, Зональный, а также в СНТ «Сирень-1» и «Огонек-1» были установлены дополнительные базовые станции 4G. Это позволило увеличить скорости мобильного интернета в указанных населенных пунктах в среднем в два раза. Лидером по трафику среди них является вышка, расположенная в СНТ «Сирень», она обслуживает не только территорию садового товарищества, но и «пятачок» на выезде из Томска, вблизи супермаркета «Абрикос» – именно там совершают покупки жители ближайших поселков.
«Спрос на цифровые сервисы стабильно растет в последние годы, так, индекс цифровой активности* томичей, более чем на 80% превышает прошлогодние показатели. Кроме того, многие жители Томска в этом году самоизолировались на дачных участках еще с апреля. Уже сейчас мы видим, что жители пригорода Томска в среднем скачивают объем мобильного трафика, сопоставимый с объемом потребления трафика по городу. Поэтому мы будем работать над качеством сети, в том числе и в пригороде, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости», - отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.
*Показатель рассчитывается на основе обезличенных больших данных, исходя из изменения спроса на цифровые сервисы по отношению к среднему уровню 2019 года. Для этого компания проанализировала посещаемость почти 30 тысяч федеральных и региональных цифровых сервисов: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и видеосервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские платформы, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения госуслуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, киберспортивные и геймерские платформы.