В пригороде Томска удвоилась скорость мобильного интернета от МТС

«Спрос на цифровые сервисы стабильно растет в последние годы, так, индекс цифровой активности* томичей, более чем на 80% превышает прошлогодние показатели. Кроме того, многие жители Томска в этом году самоизолировались на дачных участках еще с апреля. Уже сейчас мы видим, что жители пригорода Томска в среднем скачивают объем мобильного трафика, сопоставимый с объемом потребления трафика по городу. Поэтому мы будем работать над качеством сети, в том числе и в пригороде, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости», - отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.