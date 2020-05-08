В праздничные выходные медучреждения продолжат работу по спецграфику

С 9 по 11 мая жители Томской области смогут обращаться за экстренной медицинской помощью круглосуточно независимо от места проживания, сообщает пресс-служба обладминистрации.





«Скорая» в Томске и районах продолжит работать в обычном ежедневном круглосуточном режиме. Ее можно вызвать по номеру 03 с городского телефона и 103 с мобильного. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров в этот день дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой.





«Также круглосуточно с 9 по 11 мая в Томске будут работать травматологические пункты. Больница скорой медицинской помощи № 2 (ул. Олега Кошевого, 72, телефон: 451-904) будет оказывать медпомощь детям, взрослые смогут получить травматолого-ортопедическую помощь в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, телефон: 419-849), поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, телефон: 460-158) и в клинике «Больничная» (ЦСМ, ул. Больничная, 11г, телефон: 309-411)», — говорится в сообщении.





Дежурные хирургические кабинеты примут пациентов 9 мая с 10 до 15 часов в горбольнице № 3 и больнице № 2 . 10 мая в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62). 11 мая в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в поликлинике № 1 (пр. Ленина, 51).





Неотложную офтальмологическую помощь окажут специалисты Томской областной клинической больницы (ул. И. Черных, 96). С острой зубной болью детям и взрослым следует обращаться в стоматологическую поликлинику (ул. Набережная реки Ушайки, 6).