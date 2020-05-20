В правительстве обсуждают смягчение условий выхода на досрочную пенсию

Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом подготовили рабочую версию общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. В проекте, в частности, предлагается смягчить условия для досрочного выхода граждан на пенсию. Об этом пишут «Известия», которые ознакомились с выдержками из документа.



В проекте предлагается, что до конца 2020 года граждане, потерявшие работу за три года до наступления пенсионного возраста, смогут рассчитывать на досрочную пенсию, несмотря на общий размер стажа. То есть на пенсию смогут выйти женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.



Сейчас опция досрочного выхода на пенсию доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одним условием для досрочного выхода на пенсию является подтверждение в службе занятости факта того, что такие люди не могут устроиться на новую работу.



Кроме того, в проекте предлагается повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая 2020 года и приравнять на тот же срок размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ.





Однако это только предложения в черновой версии антикризисного плана. Окончательная версия документа будет готова к 25 мая и может отличаться.