В правительстве обсуждают отмену подоходного налога для бедных

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока. Совещания, по их словам, проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно , были консультации и в правительстве. Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей».

По словам одного из чиновников, речь может идти не просто о снижении налога для малоимущих, но о вычете в размере 1,5 прожиточных минимума для всех и при этом о повышении общей ставки НДФЛ до 16% . Реформа будет стоить региональным бюджетам, в которые перечисляется НДФЛ, 1–1,5 трлн рублей. Повышение ставки компенсирует часть потерь, но не все — для этого пришлось бы поднимать ставку в два-три раза.

Сторонники реформы рассчитывают, что она поможет сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счет роста доходов. Снижение совокупного спроса стало одной из причин замедления роста российской экономики в 2019 году.







Всего россияне за 11 месяцев 2019 года заплатили 3,7 трлн рублей НДФЛ. Отмена налогов для малоимущих коснулась бы 12,7% населения или 18,6 млн человек — столько людей на конец второго квартала 2019 года зарабатывали меньше прожиточного минимума.



Первым об отмене НДФЛ для бедных заговорил глава ВТБ Андрей Костин — еще в сентябре 2019 года. Потом об идее положительно высказывалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а в середине декабря в пользу предложения высказался и министр экономики Максим Орешкин — главный сторонник идеи о том, что российскую экономику тормозит снижение спроса. Премьер Дмитрий Медведев называл тему установления критериев минимального дохода, не облагаемого налогом, «очень чувствительной» и призывал «еще подумать».







Сколько будут думать в правительстве и будет ли в реальности реализована реформа НДФЛ, неизвестно.

