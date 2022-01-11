В Парбиге ночью сгорел сельский клуб

Сегодня ночью в селе Парбиг Бакчарского района сгорел сельский клуб. Пострадавших нет. Клуб находился в аварийном состоянии и уже два года не работал.

Как рассказала ТВ2 художественный руководитель сельского клуба Надежда Загорская, пожар произошел уже под утро. Клуб был закрыт еще в 2020 году и с того времени пустовал. Все кружки в настоящее время проводятся либо в администрации села, либо в музыкальной школе. Жителям Парбига обещали построить новый клуб, но по словам Надежды Загорской, это точно не будет в 2022 году.

Дом культуры в Парбиге до пожара

Дом культуры в Парбиге до пожара

Дом культуры в Парбиге до пожара

Дом культуры в Парбиге до пожара

Парбигский сельский дом культуры был расположен в двухэтажном здании постройки 1950 года площадью 773,1 кв. м и зрительным залом на 250 посадочных мест.

На базе Дома культуры работал кружок «Умелые ручки», говорится на сайте клуба. В нем занимались творческие коллективы: вокальный ансамбль «Вольница», группа «Квинта», шоу-группа «Кураж», клубное формирование «Созвучие», клубное формирование «Балаган».

В Парбигском доме культуры раньше регулярно проводились концерты, приуроченные к праздничным и памятным датам, с участием артистов и коллективов Дома культуры, игровые и развлекательные программы для детей, социальные и поздравительные акции, различные флешмобы.