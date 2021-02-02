В пожаре в поселке Зональный пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации

В поселке Зональном, утром 2 февраля, произошел пожар. Как сообщили в региональном МЧС, в нем пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации.

«Для работы в сильно задымленной и горящей квартире включились два звена газодымозащитной службы. Ребенок был обнаружен пожарными на втором уровне двухъярусной кровати. Девочка получила отравление продуктами горения и многочисленные ожоги. Пожарные проводили реанимационные действия до прибытия бригады скорой помощи, которой затем передали ребенка», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на улице Молодежной поступило в дежурную часть в 9.10. На момент прибытия пожарных из-под крыши дома и окон одной из квартир шел густой дым. В нем, по словам очевидцев, находился ребенок.

Как уточнили в департаменте здравоохранения, ребенок сейчас находится в реанимационном отделении с ожогами третье степени, состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжелое.





«Девятилетняя девочка, пострадавшая сегодня во время пожара в пос. Зональная станция, доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Она находится в реанимационном отделении медучреждения, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, нестабильное. По предварительным оценкам медиков, у девочки ожог третьей степени», — сообщил облздрав.





В результате пожара обгорели обрешетка крыши дома, стены в квартире. Предварительная площадь пожара 80 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 09.51. В тушении были задействованы 18 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.





В МЧС добавили, что по состоянию на 11.30 девочка находится в крайне тяжелом состоянии.