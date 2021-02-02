Добрые новости
02 февраля,
2021
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Новости

В пожаре в поселке Зональный пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В поселке Зональном, утром 2 февраля, произошел пожар. Как сообщили в региональном МЧС, в нем пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации.

В пожаре в поселке Зональный пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС

Сообщение о пожаре на улице Молодежной поступило в дежурную часть в 9.10. На момент прибытия пожарных  из-под крыши дома и окон одной из квартир шел густой дым.  В нем, по словам очевидцев, находился ребенок.


«Для работы в сильно задымленной и горящей квартире включились два звена газодымозащитной службы. Ребенок был обнаружен пожарными на втором уровне двухъярусной кровати. Девочка получила отравление продуктами горения и многочисленные ожоги. Пожарные проводили реанимационные действия до прибытия бригады скорой помощи, которой затем передали ребенка», — говорится в сообщении.

В пожаре в поселке Зональный пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС
В пожаре в поселке Зональный пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС
В пожаре в поселке Зональный пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС
В пожаре в поселке Зональный пострадала десятилетняя девочка, она в реанимации
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС

Как уточнили в департаменте здравоохранения, ребенок сейчас находится в реанимационном отделении с ожогами третье степени, состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжелое.


«Девятилетняя девочка, пострадавшая сегодня во время пожара в пос. Зональная станция, доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Она находится в реанимационном отделении медучреждения, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, нестабильное. По предварительным оценкам медиков, у девочки ожог третьей степени», — сообщил облздрав.


В результате пожара обгорели обрешетка крыши дома, стены в квартире. Предварительная площадь пожара 80 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 09.51. В тушении были задействованы 18 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.


В МЧС добавили, что по состоянию на 11.30 девочка находится в крайне тяжелом состоянии. 

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