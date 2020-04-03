В поселке Тимирязево снова травят собак

«В Тимирязеве снова травят собак, — сообщает Полина Завортная на своей страничке во ВКонтакте. — Не прошло и двух месяцев после того случая, где на глазах людей умирала отравленная собака ! Случай получил большой резонанс у общественности, и этим вопросом заинтересовались правоохранительные органы. Но дело до конца не было доведено и травля собак посредством таблеток, запрещенных в свободном доступе, продолжается. 1 апреля 2020 года случай повторился!».

По улице Путевой 1Д села Тимирязевское Томской области жители дома заметили плохое состояние дворовой собаки, для которой была установлена будка возле подъезда, рассказывает Полина. Собака была кастрирована, чипирована и привита содружеством «Верный друг». После отравления собаке была оказана ветеринарная помощь, но пока ее жизнь находится под угрозой.



На следующий день пропала еще одна собака, которая также была стерилизована, чипирована и постоянно находилась на территории двора. Собаки дружили между собой, были добрыми, у них есть клички. Жильцы заботились о них, кормили, общались. Собаки не представляли никакой опасности для общества.



Возле будки одной из собак был обнаружен пакет с остатками рыбы, фарша и сухарей, перемешанных с измельченными таблетками.