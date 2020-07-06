В поселке Аэропорт жалуются на снос деревьев из-за строительства парковки

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В редакцию ТВ2 обратилась жительница поселка Аэропорт Алла Коломейчук. Она рассказала, что работники, которые занимаются строительством второй дополнительной парковки томского аэропорта, снесли 60-летнюю березу, которая входил в так называемую санитарную зону, отделяющую жилой дом от будущей парковки.

«Это все не входит в территорию парковки, все что осталось, это, как они называют, санитарная зона - один ряд деревьев. Эти березы я вижу с балкона квартиры. Услышала звуки пил, люди стали кричать “Что делаете?”. Я вышла на балкон, увидела, что вот эту вот березу пилят. Никаких объяснений не дают, для чего», — рассказала Алла.

Видео: предоставлено Аллой Коломейчук. Видео ускорено

По словам женщины, немного ранее в поселке снесли небольшую рощицу у административного здания. Но тогда работники объяснили необходимость сноса прокладкой под землей на этом месте теплотрассы. Эта береза росла под окнами жителей около 60-ти лет и, по их словам, не стоит на дороге и ничему не препятствует, поэтому жители не понимают необходимости сноса дерева.

«Сегодня рабочие утром рано привезли и поставили какой-то дополнительный вагончик, там еще березы остались, я уже просто переживаю, что они тоже могут под снос пойти. Потому что они то ли расширяют границы стройки, то ли что, но нам объяснений никаких не дают», — добавляет Алла Коломейчук.

Напомним, у домов жителей поселка идет строительство второй дополнительной парковки томского аэропорта. Под строительство снесли местный хвойный лесопарк, который около пятидесяти лет назад жители высаживали. Стройка началась без предварительных публичных слушаний и стала неожиданностью для местных. В декабре 2019 года, когда деревья начали пилить, жители пытались защитить лес и собирали инициативную группу, вызывали прессу, писали письма в прокуратуру, обладминистрацию. Но реакции не последовало, а проект строительства был утвержден.