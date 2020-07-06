В поселке Аэропорт жалуются на снос деревьев из-за строительства парковки
В редакцию ТВ2 обратилась жительница поселка Аэропорт Алла Коломейчук. Она рассказала, что работники, которые занимаются строительством второй дополнительной парковки томского аэропорта, снесли 60-летнюю березу, которая входил в так называемую санитарную зону, отделяющую жилой дом от будущей парковки.
«Это все не входит в территорию парковки, все что осталось, это, как они называют, санитарная зона - один ряд деревьев. Эти березы я вижу с балкона квартиры. Услышала звуки пил, люди стали кричать “Что делаете?”. Я вышла на балкон, увидела, что вот эту вот березу пилят. Никаких объяснений не дают, для чего», — рассказала Алла.
По словам женщины, немного ранее в поселке снесли небольшую рощицу у административного здания. Но тогда работники объяснили необходимость сноса прокладкой под землей на этом месте теплотрассы. Эта береза росла под окнами жителей около 60-ти лет и, по их словам, не стоит на дороге и ничему не препятствует, поэтому жители не понимают необходимости сноса дерева.
«Сегодня рабочие утром рано привезли и поставили какой-то дополнительный вагончик, там еще березы остались, я уже просто переживаю, что они тоже могут под снос пойти. Потому что они то ли расширяют границы стройки, то ли что, но нам объяснений никаких не дают», — добавляет Алла Коломейчук.
Напомним, у домов жителей поселка идет строительство второй дополнительной парковки томского аэропорта. Под строительство снесли местный хвойный лесопарк, который около пятидесяти лет назад жители высаживали. Стройка началась без предварительных публичных слушаний и стала неожиданностью для местных. В декабре 2019 года, когда деревья начали пилить, жители пытались защитить лес и собирали инициативную группу, вызывали прессу, писали письма в прокуратуру, обладминистрацию. Но реакции не последовало, а проект строительства был утвержден.
Как говорят сами местные, лес был единственным в поселке парком, где можно прогуляться летом или пройти зимой на лыжах. Он же служил защитной полосой от запахов топлива, что доносятся с аэропорта, и от ветров. Также жителей домов у стройки беспокоило то, что после сдачи парковки, им придется дышать выхлопными газами от машин, припаркованных недалеко под окнами. Не понимали жители поселка и необходимость строительства второй парковки. По их словам, они специально мониторили заполняемость первой достроенной парковки в часы-пик, оказалось, что она остается полупустой. Подробнее об этой ситуации мы рассказывали в материале “Чистый воздух vs машиноместо”.
По планам областной администрации, к 2021 году подрядчик («Томскавтодор») должен реконструировать въезд в томский аэропорт. По проекту это кольцо, слева и справа от которого предусмотрены парковки. Они станут частью аэропортового комплекса и войдут в новый пассажирский терминал аэропорта. Сумма работ по проекту — 376 млн рублей, которые регион получил из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас уже завершилось строительство одной из запланированных парковок. Это бесплатная стоянка на 132 машино-места. Идет строительство второй парковки, которая, по планам, вместит 226 машин. В июле 2020 областная администрация сообщила, что подрядчик выполнил уже 57 % работ по проекту — снес лесные насаждения, очистил площадку под парковку, переустроил инженерные коммуникации.
Концепцию нового терминала разработало архитектурное бюро ASADOV, которое, по мнению обладминистрации, является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.
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