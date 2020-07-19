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19 июля,
2020
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В понедельник по Томской области обещают ливни, град и сильный ветер

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Оперативное предупреждение объявили в регионе в связи с ливнями, грозами, градом и порывистым ветром, который прогнозируют синоптики Томского гидрометцентра на понедельник, 20 июня.

В понедельник по Томской области обещают ливни, град и сильный ветер

«По области ожидаются кратковременные ливневые дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах град», — сообщили в томском гидрометцентре.


Также ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду с порывами при грозах до 17-22 метров в секунду. Температура по Томской области ночью +15… +20 С, днем +22…+27  С, по северу — +15…+20 С. В Томске в понедельник ночью обещают +15…+17  С, днем — +24…+26 С.


МЧС в связи с прогнозом предупреждает жителей Томской области о возможности возникновения чрезвычайных происшествий: порывы ветра лучше переждать в помещении, а находясь на улице, лучше держаться подальше от шатких конструкций.



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