В половине городов России низкая обеспеченность жильем
Из 1117 городов России в 511 очень низкая обеспеченность населения жильем, вдобавок там практически и не строится новое. Таковы результаты масштабного исследования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ.
По данным ОНФ, строительство жилья профессиональными застройщиками практически полностью отсутствует в Ненецком, Чукотском автономных округах, Еврейской АО, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии и Магаданской области. В этих субъектах проживает 1,2 млн человек, которые не могут воспользоваться господдержкой ипотечного кредитования, потому что оно распространяется только на вновь возводимые объекты. Недалеко ушли от нуля и строят меньше 0,1 кв. м на одного жителя еще в 11 регионах, где проживает около 10 млн человек (в их числе Новгородская и Мурманская области, Мордовия, Коми).
Регионов-лидеров по объему строящегося жилья всего семь. Это Калининградская и Рязанская области, Москва и Московская область. Интенсивное строительство ведется в Краснодарском крае (1,4 кв. м на жителя), Ленинградской области – (1,5 кв. м) и Санкт-Петербурге, в котором возводится более 2 кв. м на одного жителя.
«Многокомнатные квартиры не превышают долю в 15 % в общем объеме строящегося жилья. Доля однокомнатных квартир в 10 регионах (Якутия, Приморский край, Крым, Омск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Кемерово, Адыгея, Бурятия) – более 60 %, – уточнил генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. – Нужно это учитывать и как-то менять, потому что в перспективе это не увеличивает обеспеченность населения жильем».
Эксперты ОНФ подсчитали: для того чтобы выйти к 2024 году на предусмотренный Единым планом по достижению национальных целей развития показатель – введение 90 млн кв. м жилья, необходимо в 2022 году иметь темп текущего строительства 120-125 млн кв. м. Это почти в 1,5 раза больше, чем вводится сейчас, поэтому необходимо запускать новые проекты, активизировать строительство в большинстве регионов РФ. При этом авторы исследования уточняют, что в некоторых регионах активное строительство так и не планируется.
Что в Томской области?
Томская область находится в середнячках рейтинга. По данным исследования, на одного человека в регионе строится от 0,1 до 0,5 кв. м.
По данным Томскстата, темпы индивидуального жилищного строительства за первые девять месяца 2020 года в регионе выросли на 39 %. При этом в Томске объем строительства нового жилья сократился на 11,5 %. Лидером остается Томский район, где построено 124,9 тысячи квадратных метров. По сравнению с прошлым годом, ввод жилья там увеличился в 1,6 раза.
Областные власти поставили цель ввести жилье в объеме 438 тысяч квадратных метров. Изначально план по вводу составлял почти 600 квадратных метров.
В 2019 году в регионе ввели 439 тысяч квадратных метров при плане в 513 тысяч. Это 183 тысячи кв. м индивидуального жилья и 256 тысяч кв. м многоквартирного. Больше всех строили, как всегда, ТДСК и «Карьероуправление». При этом администрация уточняет, что план по вводу жилья полностью исполнен, так как «затем для Томской области, как и для ряда других регионов России, показатель был снижен до уровня 2018 года».
Ранее Владимир Путин говорил, что нужно добиться того, чтобы ежегодный ввод жилья в России составлял около 120 млн кв. м. Паршуто отметил, что ряд регионов обращались в Минстрой, чтобы там снизили планку по вводу жилья, однако их просьбы проигнорировали.
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