В половине городов России низкая обеспеченность жильем

Из 1117 городов России в 511 очень низкая обеспеченность населения жильем, вдобавок там практически и не строится новое. Таковы результаты масштабного исследования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ.

По данным ОНФ, строительство жилья профессиональными застройщиками практически полностью отсутствует в Ненецком, Чукотском автономных округах, Еврейской АО, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии и Магаданской области. В этих субъектах проживает 1,2 млн человек, которые не могут воспользоваться господдержкой ипотечного кредитования, потому что оно распространяется только на вновь возводимые объекты. Недалеко ушли от нуля и строят меньше 0,1 кв. м на одного жителя еще в 11 регионах, где проживает около 10 млн человек (в их числе Новгородская и Мурманская области, Мордовия, Коми).





Регионов-лидеров по объему строящегося жилья всего семь. Это Калининградская и Рязанская области, Москва и Московская область. Интенсивное строительство ведется в Краснодарском крае (1,4 кв. м на жителя), Ленинградской области – (1,5 кв. м) и Санкт-Петербурге, в котором возводится более 2 кв. м на одного жителя.





«Многокомнатные квартиры не превышают долю в 15 % в общем объеме строящегося жилья. Доля однокомнатных квартир в 10 регионах (Якутия, Приморский край, Крым, Омск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Кемерово, Адыгея, Бурятия) – более 60 %, – уточнил генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. – Нужно это учитывать и как-то менять, потому что в перспективе это не увеличивает обеспеченность населения жильем».





Эксперты ОНФ подсчитали: для того чтобы выйти к 2024 году на предусмотренный Единым планом по достижению национальных целей развития показатель – введение 90 млн кв. м жилья, необходимо в 2022 году иметь темп текущего строительства 120-125 млн кв. м. Это почти в 1,5 раза больше, чем вводится сейчас, поэтому необходимо запускать новые проекты, активизировать строительство в большинстве регионов РФ. При этом авторы исследования уточняют, что в некоторых регионах активное строительство так и не планируется.