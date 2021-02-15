В полицию продолжают вызывать участников январских мирных акций. Как себя вести

Мирные акции протеста 23 и 31 января прошли в Томске мирно, потому что так решили в администрации Томской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По мнению чиновника, решение не мешать проведению акций было правильным, а все активные участники акций будут привлечены к ответственности. «В (Томской) области ничего не делается просто так. Безусловно, все вопросы и наши действия мы согласовывали, и правоохранители были в курсе, и губернатор был посвящен. На мой взгляд, тактика не просто была выверена, а она правильна», – цитирует Толстоносова РИА Томск.

На мирных акциях протеста сотрудников правоохранительных органов, которые снимали фото и видео, было в разы больше, чем журналистов. Теперь они отсматривают материалы, устанавливают личности участников шествия 23 января и митинга 31 января и составляют на них протоколы об административных правонарушениях. Причем не только самых активных, но и случайных граждан. Так, например, одного из привлеченных полицией к ответственности за участие в митинге томичей оправдал суд . Евгений (имя изменено по просьбе участника акции) приехал забрать свою жену с митинга, но его задержала полиция и составила протокол. Поскольку полиция не смогла предоставить видеозапись участия Евгения в самом митинге, суд его и оправдал.

Некоторые представители силовых структур, чтобы не тратить время на распознавание фотографий, представлялись журналистами ТВ2 и собирали данные об участниках мирных акций прямо на месте событий.

Замгубернатора считает, что участники прошедших мирных акций должны быть привлечены к ответственности. «А как еще людей, нарушающих закон, убеждать?» – сказал Игорь Толстоносов. Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин прошедшие протестные акции назвал попыткой развалить Россию.

В связи с тем, что повестки в РОВД и суды приходят и будут приходить мирным участникам акций протеста, мы попросили руководителя Штаба Навального в Томске Ксению Фадееву дать рекомендации томичам, как вести себя в полиции и во время суда.

1. Сразу связаться со Штабом Навального в Томске, как только позвонили полицейские.





2. Без повестки никуда не ходить, по телефонному звонку в полицию не являться. В случае, если повестку вручили, показать паспорт, сказать: «Да, я участвовал в мирной акции, реализовывал право, которое дано мне 31 статьей Конституции». На все остальные вопросы (включая вопросы о месте работы, учебы и любые другие) не отвечать, пользуясь 51 статьей Конституции (право не свидетельствовать против себя и близких).



3. Далее полицейские передают дело в суд. Суд звонит и сообщает о времени заседания. Можно ходить, можно не ходить, на ваше усмотрение. Участие в судебном заседании ничего принципиально не изменит. Очень важно забрать решение первой инстанции суда и сразу (это важно) передать его в Штаб Навального в Томске. Обжалование возможно в десятидневный срок. После того как человек передал решение районной инстанции в Штаб, его юристы готовят апелляцию. Когда она готова, то ее отправляют человеку по электронной почте (либо распечатку можно забрать в штабе), он печатает, подписывает и отправляет заказным письмом в суд.

Далее должно состояться заседание областного суда. С вероятностью 99% он оставит все в силе. Человеку нужно забрать решение суда и опять-таки отдать его нам. После того как прошел апелляционный суд, решение считается вступившим в силу и есть 60 дней, чтобы оплатить штраф.





4. Штраф оплачивает Штаб Навального.





5. Далее решения томских судов оспариваются в Верховном суде и ЕСПЧ. Примеры, когда ЕСПЧ признает незаконными наказания за участие в мирных акциях протеста и заставляет Россию заплатить компенсацию за неправосудное решение в Томске, имеются. В 2019 году журналистка ТВ2 Виктория Мучник выиграла суд у Российского государства.





Ксения Фадеева отметила, что бывает, что полицейские ошибаются и составляют материал на человека, которого вообще не было на акции. О таких случаях нужно опять же сообщить в Штаб Навального в Томске.





Помочь Штабу Навального в Томске оплатить многочисленные штрафы за участие в мирной акции можно здесь.