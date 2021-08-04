У поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Томской области новый руководитель

В томском подразделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сменился руководитель. Евгений Калиниченко, который бессменно руководил отрядом семь лет, сложил с себя полномочия и передал руководство Александру Монастырскому. Об этом Евгений официально заявил 3 августа:

«В томском отряде «ЛизаАлерт» меняется региональный представитель и с завтрашнего дня вместо меня будет Александр Монастырский. Александр уже два года в отряде и весь этот период он занимается координированием поисков, готовит старших поисковых групп, участвует в группе специального назначения и отлично со всем этим справляется. И я думаю, что отлично справится, как руководитель региона», — объяснил Евгений Калиниченко.

Он отметил, что за 7 лет «ЛизаАлерт» полностью перевернул историю поиска пропавших людей в регионе. Поиск стал более оперативным, результативным и эффективным. Теперь у тех, кто пропал в природной среде, мало шансов, что их не найдут. У отряда выстроенные отношения с МЧС, с полицией, с департаментом здравоохранения и с департаментом образования. Благодаря этим взаимодействиям люди стали реже пропадать.

«Хотелось бы в дальнейшем увидеть больше взаимодействия с администрацией города Томска, хотелось бы больше совместных учений с МЧС и полицией и хотелось бы, чтобы общеобразовательные заведения чаще приглашали «Школу ЛизаАлерт» с уроками по безопасности для детей», — добавил Калиниченко.