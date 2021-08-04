У поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Томской области новый руководитель
В томском подразделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сменился руководитель. Евгений Калиниченко, который бессменно руководил отрядом семь лет, сложил с себя полномочия и передал руководство Александру Монастырскому. Об этом Евгений официально заявил 3 августа:
«В томском отряде «ЛизаАлерт» меняется региональный представитель и с завтрашнего дня вместо меня будет Александр Монастырский. Александр уже два года в отряде и весь этот период он занимается координированием поисков, готовит старших поисковых групп, участвует в группе специального назначения и отлично со всем этим справляется. И я думаю, что отлично справится, как руководитель региона», — объяснил Евгений Калиниченко.
Он отметил, что за 7 лет «ЛизаАлерт» полностью перевернул историю поиска пропавших людей в регионе. Поиск стал более оперативным, результативным и эффективным. Теперь у тех, кто пропал в природной среде, мало шансов, что их не найдут. У отряда выстроенные отношения с МЧС, с полицией, с департаментом здравоохранения и с департаментом образования. Благодаря этим взаимодействиям люди стали реже пропадать.
«Хотелось бы в дальнейшем увидеть больше взаимодействия с администрацией города Томска, хотелось бы больше совместных учений с МЧС и полицией и хотелось бы, чтобы общеобразовательные заведения чаще приглашали «Школу ЛизаАлерт» с уроками по безопасности для детей», — добавил Калиниченко.
Александр Монастырский родился 13 февраля 1985 года. Он женат, работает программистом, любит заниматься спортом. В отряд пришел в сентябре 2019 года. Это был городской поиск и пропавшего тогда нашли быстро. Также быстро Александр втянулся в деятельность по поиску пропавших людей. Он — один из самых активных действующих координаторов «ЛизаАлерт» томского региона. Принимает активное участив в работе IT-отдела «ЛизаАлерт», направленой на упрощение поиска пропавших. Имеет статус профессионального спасателя, аттестованный старший поисковой группы.
«К поискам отношусь как к делу, которое позволяет сделать этот мир немного лучше. Тем более мы умеем это делать лучше всех, — говорит Александр. — Мне кажется поиски, это немного лотерея и интуиция важна. Часто нужно мыслить логически и решать умственные задачи. Это не просто топтать ногами. Потому что просто топтать можно долго и упорно, но не там и не туда».