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Главная Новости В подземелье особняка купца Второва откроется выставка NOVA GRUSTINA
Новости

В подземелье особняка купца Второва откроется выставка NOVA GRUSTINA

ТВ2
ТВ2 ТВ2
4 часа назад
Фото:  Александр Цой и Анна Серая

В субботу, 19 июня, художники из творческого объединения  «Арс котельная» приглашают на выставку Новая Грустина (Nova Grustina) в пространство «Тайный Томск».

Как сообщают организаторы, экспозиция составлена из предметов, которые собраны в заброшенных, покинутых зданиях Томска, не подлежащих восстановлению.

«Новая Грустина, это новейшая археология 21-го века, отголоски недавнего прошлого. Вещами с этой выставки еще несколько лет назад пользовались, а теперь они стали историей и средством переосмысления. То что недавно было на поверхности, сейчас уходит под землю: дома, их внутреннее убранство, предметы быта», — отмечают организаторы.

В пространстве «Тайный Томск» приветствуется экспериментальное искусство и молодые художники могут презентовать здесь свои работы, разговаривать с публикой на языке актуальных визуальных образов. В подземных коридорах под  Второвским Пассажем можно выставить картины, прочитать свои тексты, провести танцевальный перформанс.

Кроме вещей бережно взятых из руин Томских домов, на выставке будут присутствовать работы молодых томских художников. 

— Мы особо нового ничего не делаем, мы просто продолжаем то, что есть, — комментируют организаторы выставки Александр Цой и Анна Серая.

Выставка откроется по адресу по адресу: пер. Батенькова, 3

Начало в 19.00, цена посещения выставки: донат на усмотрение зрителей.

 

 

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