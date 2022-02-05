В Подгорном задержали мужчину, угнавшего трактор для поездки за водкой

Сотрудники ГИБДД задержали жителя села Подгорное, угнавшего гусеничный трактор. В кабине техники нашли две бутылки водки — как выяснилось, трактор мужчина угнал, чтобы доехать до магазина и купить алкоголь.

О нетрезвом водителе полицейским сообщили местные жители. Сотрудники ГИБДД догнали движущийся трактор и потребовали у водителя остановиться. Угонщик не реагировал и вместо остановки свернул с дороги, пытаясь скрыться от полицейских. Объехав бездорожье, на которое свернул водитель трактора, полицейские увидели, что он остановил технику на улице и пытался убежать.

Как выяснилось, 26-летний местный житель угнал трактор из гаража, чтобы купить водки, и успел проездить на нем около часа. В кабине трактора полицейские нашли две бутылки алкоголя, сам водитель, судя по внешним признакам, был пьян. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Трактор вернули владельцу, а на угонщика составили административные протоколы за вождение без прав и отказ от медосвидетельствования. Также мужчине грозит до пяти лет колонии за угон без цели хищения, его отпустили под подписку о невыезде.