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27 мая,
2020
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В почтовых отделениях Томской области устанавливают защитные экраны

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В почтовых отделениях Томска началась установка защитных экранов для безопасности клиентов и сотрудников в условиях режима самоизоляции.

В почтовых отделениях Томской области устанавливают защитные экраны

62 защитных барьера уже установлены. Защитные экраны изготовлены из специального прозрачного оргстекла, их легко собирать, переносить и обрабатывать дезинфицирующими средствами.


«В условиях режима самоизоляции мы рекомендуем жителям региона воздержаться от посещения почтовых отделений и предлагаем пользоваться дистанционными сервисами Почты России, приглашать почтальонов и курьеров на дом, — подчеркнул заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов. — При этом мы делаем все возможное, чтобы в почтовых отделениях было безопасно и клиентам, и сотрудникам».


В помещениях Почты России регулярно проводятся проветривание, влажная уборка и дезинфекция. Для соблюдения дистанции в 1,5 —2 метра на пол нанесена разметка. Сотрудники обеспечены масками и перчатками. Также масочный режим должны соблюдать и посетители учреждения.

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