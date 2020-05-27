В почтовых отделениях Томской области устанавливают защитные экраны

В почтовых отделениях Томска началась установка защитных экранов для безопасности клиентов и сотрудников в условиях режима самоизоляции. ​

62 защитных барьера уже установлены. Защитные экраны изготовлены из специального прозрачного оргстекла, их легко собирать, переносить и обрабатывать дезинфицирующими средствами.





«В условиях режима самоизоляции мы рекомендуем жителям региона воздержаться от посещения почтовых отделений и предлагаем пользоваться дистанционными сервисами Почты России, приглашать почтальонов и курьеров на дом, — подчеркнул заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов. — При этом мы делаем все возможное, чтобы в почтовых отделениях было безопасно и клиентам, и сотрудникам».





В помещениях Почты России регулярно проводятся проветривание, влажная уборка и дезинфекция. Для соблюдения дистанции в 1,5 —2 метра на пол нанесена разметка. Сотрудники обеспечены масками и перчатками. Также масочный режим должны соблюдать и посетители учреждения.