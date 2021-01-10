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В Питер из Томска можно будет улететь за 7314 рублей
59 минут назад
В томском аэропорту анонсировали продажу билетов прямых рейсов авиакомпании «Nordwind» по направлению Томск – Санкт-Петербург.
Продажа билетов открыта с 5 по 26 марта. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Стоимость билета — 7314 рублей в одну сторону.
На новогодние праздники авиакомпании «Икар» и «Северный ветер» запустили прямые рейсы Томск — Санкт-Петербург и обратно. Более подробную информацию можно узнать на сайте аэропорта.
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