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10 января,
2021
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В Питер из Томска можно будет улететь за 7314 рублей

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

В томском аэропорту анонсировали продажу билетов прямых рейсов авиакомпании «Nordwind» по направлению Томск – Санкт-Петербург. 

В Питер из Томска можно будет улететь за 7314 рублей
В Питер из Томска можно будет улететь за 7314 рублей

Продажа билетов открыта с 5 по 26 марта. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Стоимость билета — 7314 рублей в одну сторону. 

На новогодние праздники авиакомпании «Икар» и «Северный ветер» запустили прямые рейсы Томск — Санкт-Петербург и обратно. Более подробную информацию можно узнать на сайте аэропорта


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