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В ПФР рассказали, у кого с 1 декабря вырастут пенсии

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Пенсии нескольких категорий россиян автоматически проиндексировали 1 декабря, сообщили «РИА Новости». Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет, о вышедших на пенсию в августе и о подавших заявление на перерасчет выплаты. 

Так, при достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии россиян увеличивается вдвое: в 2021 году она составит 12 099,96 рублей. Также вырастет пенсия россиян, которые работали вплоть до августа этого года и уволились в последний месяц лета. С 1 декабря они получат автоматическую прибавку к пенсии с доплатой за три месяца.

Автоматически 1 декабря увеличат пенсии россиян, которые подали заявление на перерасчет. ТАСС отмечает, что обычно это делается по двум причинам: первая — увеличение у пенсионера числа иждивенцев, вторая — достижение необходимого стажа проживания или работы в регионах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях. Пенсионерам, перешедшим из работающих в неработающие, сумму индексируют с учетом их индивидуальных пенсионных коэффициентов. Тем, кто живет в сложных климатических условиях, фиксированная выплата будет умножена на соответствующий региональный коэффициент.

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам. В 2021 году страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 рубля. В 2022 году средний размер страховой пенсии составит 18 521 рубль.

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