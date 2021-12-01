В ПФР рассказали, у кого с 1 декабря вырастут пенсии

Так, при достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии россиян увеличивается вдвое: в 2021 году она составит 12 099,96 рублей. Также вырастет пенсия россиян, которые работали вплоть до августа этого года и уволились в последний месяц лета. С 1 декабря они получат автоматическую прибавку к пенсии с доплатой за три месяца.

Автоматически 1 декабря увеличат пенсии россиян, которые подали заявление на перерасчет. ТАСС отмечает, что обычно это делается по двум причинам: первая — увеличение у пенсионера числа иждивенцев, вторая — достижение необходимого стажа проживания или работы в регионах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях. Пенсионерам, перешедшим из работающих в неработающие, сумму индексируют с учетом их индивидуальных пенсионных коэффициентов. Тем, кто живет в сложных климатических условиях, фиксированная выплата будет умножена на соответствующий региональный коэффициент.