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14 августа,
2020
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В Петропавловске спасателям пришлось снимать со склона сопки туриста из Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Петропавловске-Камчатском приезжий 27-летний турист из Томска решил покорить сопку Никольскую. Подняться ему не удалось, и пришлось вызывать спасателей. Об этом пишет ИА «Кам 24».

В Петропавловске спасателям пришлось снимать со склона сопки туриста из Томска
Фото: kam24.ru

«Томич приехал на Камчатку с отцом. Накануне вечером парень гулял в центре города. Прогуливаясь по берегу бухты у сопки Никольской, молодой человек решил взобраться наверх по отвесному склону. Однако покорить скалу не удалось, и парень остановился примерно на середине склона, не решаясь ни подниматься, ни спускаться. Стемнело», — пишет издание.

В Петропавловске спасателям пришлось снимать со склона сопки туриста из Томска
Фото: kam24.ru

Чтобы спасти молодого человека, пришлось вызвать спасателей. Используя альпинистское снаряжение и квадрокоптер с прожектором, спасатели спустились сверху до места, где находился молодой человек, и подняли наверх. Медицинская помощь туристу не потребовалась.


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