В первые сутки нового года в Томске родились 16 детей

За сутки 1 января в Томске родились 16 детей – 7 девочек и 9 мальчиков, сообщает областной департамент здравоохранения. Первым ребенком в 2021 году стала девочка, родившаяся в роддоме им. Н.А.Семашко.

Самое большое количество родов приняли врачи Областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко, где появилось 8 ребятишек – 4 девочки и 4 мальчика. Мамами там стали жительницы Томска, Северска, Асиновского и Томского районов области. Здесь же родился самый крупный ребенок за первые новогодние сутки 2021 года – мальчик весом 3 кг 930 г и ростом 55 см.





В родильном доме №1 города Томска родилось трое малышей – 2 мальчика и 1 девочка.





Еще одна девочка появилась 1 января в родильном зале медико-санитарной части №2 у мамочки с признаками острого респираторного заболевания. Роды прошли хорошо, и малышка ждет выздоровления мамы.





Главный акушер гинеколог Томской области Татьяна Чернобай рассказала, что все родившиеся 1 января дети и их мамы чувствуют себя хорошо.



«Несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, жизнь продолжается. В Томской области рождаются дети, и мы каждому очень рады, – сказала Татьяна Чернобай. – В родильных домах для мамочек созданы все условия. Маленькие жители области проводят первые дни своей жизни под присмотром квалифицированных специалистов».





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