В Пермском университете неизвестный открыл стрельбу: информация обновляется

Неизвестный открыл огонь в Пермском государственном университете, есть погибшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи. «Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», — сказал источник.

Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. «Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!». Администрация вуза просит студентов, которые находятся в здании, закрыться в кабинетах. Все занятия сегодня отменены.

По предварительным данным, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.RU нашло страницу в соцсетях, где стрелок поэтапно рассказывает, как собирался устроить стрельбу. В посте говорится: «Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно». Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» пишет, что количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 5. При этом сообщается, что стрелок ликвидирован, оружие было не травматическим. Позже появилась информация от пресс-службы пермского университета, что Тимур Бекмансуров задержан, Телеграм-канал Baza добавляет, что он ранен.

Телеграм-канал «112» публикует видео из аудитории, где прятались студенты. Отмечается, что при задержании 18-летний Тимур оказал вооруженное сопротивление и был ранен.

Телеграм-канал Baza пишет, что напавший на Пермский университет стрелок Тимур Бекмансуров скончался.

В телеграм-канале правительства Пермского края «Компрос» пишут: «На место ЧП в университете выехал губернатор. По предварительной информации есть погибшие и пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы и экстренные медицинские службы. На данный момент есть информация о том, что стрелок обезврежен. Губернатор Пермского края выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим в трагедии будет оказана вся необходимая помощь». Согласно официальным данным Следственного Комитета при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, шесть ранены.

Вот так студенты баррикадировались от стрелка

Телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что охраной зданий Пермского государственного университета, где устроили стрельбу, занимается местная охранная фирма «Арсенал-Регион». На портале госзакупок журналисты обнаружили контракт на оказание охранных услуг, заключенный в начале этого года. «Срок оказания услуг по договору составлял всего два месяца — январь и февраль 2021 года. Других контрактов у фирмы с университетом обнаружить не удалось. При этом по телефону компании нам сообщили, что «Арсенал-Регион» до сих пор занимается охраной университета. В 2019 году этой охранной фирме выносили предупреждение за работу без лицензии. В 2020 году местное МВД вновь хотело привлечь «Арсенал-Регион» к отвественности за работу без лицензии, но суд в этом требовании отказал», — говорится в сообщении телеграм-канала.

СК обновили информацию по погибшим и пострадавшим в Перми: число погибших достигло 8 человек, 19 пострадали. Минздрав края обновил информацию о пострадавших: их количество возросло до 24 человек. Baza пишет, со ссылкой на сотрудников частной охранной организации «Арсенал-Регион», которые охраняли здание университета, что они сразу набрали экстренные службы (112 и скорую) после атаки. Но там никто не брал трубки. На входе в университет стояли два охранника – Бекмансуров застрелил одного из них. Во время атаки было нажато три тревожных кнопки: две в 11:31, и одна в 11:43 по местному времени. Бекмансуров отучился в университете 10 дней. По рассказу его друга, он всегда ходил на пары, поэтому сегодня, когда Тимур с утра не пришел, все удивились.

В интернете появилось видео, где 27 августа Тимур Бекмансуров закупает патроны. Берёт 105 штук. Это четвёртая его покупка в этом оружейном. Первая была ещё в мае, пишет «Life Shot». Число пострадавших возросло до 24 человек, у 19 — огнестрельные ранения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ – убийство). Об этом сообщается на сайте ведомства. «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении. Также в СК отметили, что Тимур Бекмансуров жив, ранее была информация о том, что он умер.

Стрелок Тимур Бекмансуров рассматривал несколько объектов, в которых можно устроить стрельбу: свою бывшую школу, торговые центры, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. И выбрал университет почти случайно. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». «Все эти объекты не подошли мне по расписанию, нужно было место, в котором наибольшая концентрация людей будет в понедельник ближе к полудню, поэтому мне оставалось лишь ждать списки зачисленных в ВУЗы, чтобы узнать, какое из учебных заведений подпишет себе приговор. К концу мая стал понимать, что мне всё труднее себя контролировать. Решил меньше контактировать со своим кругом общения, с некоторыми людьми вовсе прекратил общение, так как казалось, что я могу причинить им вред. Университетом, допустившим самую серьёзную ошибку в его истории, оказался ПГНИУ, года 4 назад, наверное, я был бы рад сюда поступить, но сейчас это уже не имеет значения. Я заприметил этот ВУЗ ещё во времена, когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилось большое количество корпусов и, соответственно, студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место чтобы умереть», — цитирует канал слова Тимура Бекмансурова.

Издание 59.ru пишет, что стрелок жив и находится в реанимации с огнестрельными ранениями. Также сообщается о том, что Пермская станция переливания крови собирает для пострадавших кровь.