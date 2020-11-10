В перинатальном центре Северска откроют COVID-госпиталь

Сегодня в редакцию ТВ2 обратилась томичка с просьбой прояснить ситуацию с перепрофилированием Северского перинатального центра в госпиталь для больных с COVID-19. За комментарием мы обратились к начальнику центра Сергею Юрьеву, и он официально подтвердил эту информацию.

«Да, наш центр перепрофилируется, и в ближайшее время мы начнем принимать пациентов с COVID-19. Рожать северские женщины будут временно в Томске», – рассказал Сергей Юрьев. По его словам, в новом респираторном госпитале будет развернуто 100 коек для коронавирусных больных.





На сайте ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России сообщается, что с пятницы, 13 ноября, Северский перинатальный центр начнет принимать пациентов с COVID-19. «Беременные женщины средней и низкой степени риска на роды будут госпитализироваться в роддом №1 и роддом им. Семашко, которые также имеют отделения реанимации для беременных, рожениц, родильниц и новорожденных», – сообщает СибФНКЦ. Медпомощь беременным жительницам Северска на амбулаторном этапе будет оказываться на базе женской консультации. Реанимация новорожденных из Северского перинатального центра переедет в областной перинатальный центр имени Евтушенко.





По информации Межрегионального управления № 81 ФМБА России, на 10 ноября на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 3044 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 99 пациентов, еще 31 пациент – в ЛПУ города Томска.