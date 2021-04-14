В паводок жителям области соцвыплаты будут доставлены по специальному графику

В центрах социальной поддержки населения скорректируют график доставки выплат в период весенней распутицы. Прогнозируется, что доставка выплат может быть затруднена в более 40 населенных пунктах области, сообщает пресс-служба Томской области.

«В населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления, выплаты через почтовые отделения будут производиться вне графика доставки, но обязательно в текущем календарном месяце: за апрель будут произведены в апреле, за май – в мае. Выплаты через кредитные организации люди получат в обычном режиме», — так ситуацию прокомментировала начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.







Она уточнила, что пострадавшим от паводка может быть предоставлена единовременная материальная помощь на приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, ремонт жилья. За помощью и консультацией необходимо обращаться в центры социальной поддержки своего района.

