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Главная Новости В парке Ергаки проведут отстрел медведей
Новости

В парке Ергаки проведут отстрел медведей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Пять бурых медведей отстреляют в природном парке «Ергаки» до конца сентября после двух случаев гибели туристов в результате нападения зверей. 

Документ об урегулировании числа медведей на территории парка за подписью министра экологии региона Павла Борзых появился на портале правительства края. Решение об отстреле животных объясняется в документе "угрозой нанесения ущерба здоровью граждан".  Отстрел будет производиться с 1 августа по 30 сентября.

Посетителям парка сейчас разрешено ходить только по туристическим маршрутам. С 28 июля в парке дежурят группы охотинспекторов, которые следят за безопасностью туристов. 

Агрессивность медведей в этом году эксперты связывают с тем, что снег в здешних местах сошел месяцем позже обычного и зверям не хватает корма

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