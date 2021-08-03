В парке Ергаки проведут отстрел медведей

Пять бурых медведей отстреляют в природном парке «Ергаки» до конца сентября после двух случаев гибели туристов в результате нападения зверей.

Документ об урегулировании числа медведей на территории парка за подписью министра экологии региона Павла Борзых появился на портале правительства края. Решение об отстреле животных объясняется в документе "угрозой нанесения ущерба здоровью граждан". Отстрел будет производиться с 1 августа по 30 сентября.

Посетителям парка сейчас разрешено ходить только по туристическим маршрутам. С 28 июля в парке дежурят группы охотинспекторов, которые следят за безопасностью туристов.

Агрессивность медведей в этом году эксперты связывают с тем, что снег в здешних местах сошел месяцем позже обычного и зверям не хватает корма.