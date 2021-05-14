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14 мая,
2021
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В Парабельском районе ввели режим ЧС из-за аварии на канализации

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Парабельском районе ввели режим ЧС муниципального характера из-за повреждения канализационной трубы, сообщается на сайте администрации.

В Парабельском районе ввели режим ЧС из-за аварии на канализации

Информация об аварии поступила от местных жителей 12 мая. На место выехали работники МУП «Строитель» и три единицы техники. После проведения земляных работ и опрессовки они обнаружили повреждение на участке канализационной трубы, которая эксплуатируется более 40 лет и обслуживает 94 дома. В данный момент КНС остановлена, проводится откачка сточных вод. Услуги по водоснабжению и водоотведению для населения производятся в полном объеме, ограничения  не вводились. Жалоб от населения не поступает.

Администрация уточняет, что жалоб от населения не поступает. Работы планируется доделать к 19 мая.

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