В Парабельском районе ввели режим ЧС из-за аварии на канализации

Информация об аварии поступила от местных жителей 12 мая. На место выехали работники МУП «Строитель» и три единицы техники. После проведения земляных работ и опрессовки они обнаружили повреждение на участке канализационной трубы, которая эксплуатируется более 40 лет и обслуживает 94 дома. В данный момент КНС остановлена, проводится откачка сточных вод. Услуги по водоснабжению и водоотведению для населения производятся в полном объеме, ограничения не вводились. Жалоб от населения не поступает.