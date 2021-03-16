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16 марта,
2021
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В Парабели полицейского приговорили к тюремному сроку за взятку в 80 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Парабельский районный суд признал 29-летнего участкового виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В Парабели полицейского приговорили к тюремному сроку за взятку в 80 тысяч рублей

«В ходе судебного заседания было установлено, что в сентябре 2020 года полицейский получил взятку в размере 80 тысяч рублей за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении гражданину телесных повреждений», — говорится в сообщении.


Вину в содеянном подсудимый признал. И просил суд о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.


Но суд, согласившись с мнением обвинителя, что исправление подсудимого возможно только в изоляции от общества, приговорил мужчину трем годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Кроме того, его лишили звания лейтенанта и запретили занимать должности в полиции сроком на один год.


Приговор в законную силу не вступил.

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