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Главная Новости В Овражном переулке в Томске неделю не могут устранить поломку в тепломагистрали
Новости

В Овражном переулке в Томске неделю не могут устранить поломку в тепломагистрали

Полина Диденко
ТВ2 Полина Диденко
10 часов назад

В редакцию ТВ2 обратились жители дома по адресу переулок Овражный, 20. Они рассказали, что напротив их дома уже почти неделю протекает труба с кипятком.

«Началось все 3 июля, в субботу. Сначала из трубы просто шел пар. Это была первая проблема. Потом стало течь, — рассказывает жительница дома Инна Лапекина. — В воскресенье или понедельник, не помню точно, приехал работник из теплосетей, разобрал часть конструкции около крана и поставил там хомут, чтобы перекрыть поломку. Но вода как бежала так и бежит до сих пор.»

Около трубы образовалась лужа, сейчас она уже выходит за пределы двора. Сегодня утром Лапекина снова позвонила в «ТомскРТС», в диспетчерскую магистральных сетей, чтобы напомнить о протечке и выяснить, когда начнется ремонт повреждения:

«На звонок мне ответил мужчина. Он не представился. Я начала спокойно задавать вопросы. Но он ответил, что сейчас ему некогда, у него где-то авария и аврал. У нас же тоже авария, уже неделю! А если давление поднимется, и все бабахнет? Он положил трубку.»
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В управляющей компании — УЮТ ТДСК — Инне сказали, что скоро все починят, но точные сроки не озвучили. А вот журналисту ТВ2 диспетчер компании дал комментарий, что проблема с трубой в переулке Овражном уже устранена и там ничего не протекает. Однако по прибытии на место аварии выяснилось, что ситуация до сих пор без изменений.

В «ТомскРТС», в диспетчерской магистральных сетей, пояснили, что протечка, которая есть на данный момент, никак «не угрожает безопасности людей и конструкционной прочности зданий». 

Пресс-служба «ТомскРТС» сообщает, что специалисты держат ситуацию на контроле. Для устранения дефекта необходимо произвести отключение участка тепломагистрали, на котором записано большое количество потребителей. В настоящее время разрабатываются технические мероприятия, которые позволят минимизировать количество объектов, отключенных на время проведения работ. 
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