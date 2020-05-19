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19 мая,
2020
Новости

В отделения «Почты России» теперь можно записаться онлайн

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Онлайн-запись доступна жителям Томской области на официальном сайте почты и в мобильном приложении.


Сейчас запись работает в тестовом режиме, ею могут воспользоваться клиенты семи отделений в Томске и в центральных отделениях Колпашева, Стрежевого и Асина. По информации обладминистрации, с помощью сервиса можно записаться на любую услугу почты, а для клиентов, записанных онлайн, в отделениях будут работать специальные окна.


«Для предварительной записи необходимо зайти на сайт «Почты России» или в мобильное приложение, выбрать раздел «записаться в отделение», ввести адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время», — сообщил замдиректора УФПС региона Антон Игнатов.


Записываться нужно не менее, чем за час до предполагаемого визита. На сайте возможно изменить время посещения или отменить бронирование. Сейчас в Томске по предварительной записи работают отделения на улице Войкова, 57, проспекте Фрунзе, 172; улице Котовского, 26; проспекте Кирова, 36; проспекте Ленина, 93; улице 79-й Гвардейской Дивизии, 12/1; улице Сергея Лазо, 10.


В Асине услуги доступны в отделениях по улице Советской, 28, в Колпашеве – на Белинского, 14, в Стрежевом — на Нефтяников, 241.

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