В отделениях Райффайзен Банка клиентам будут дарить новогодние игрушки

В отделениях Райффайзен Банка по всей стране новогодние ёлки теперь украшают не традиционные шары, а символы банка. Новые игрушки сделаны из экологичных материалов и приятны на ощупь.

«Порой, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно совсем немного. Помните момент из фильма „Один дома — 2“, когда Кевину предложили выбрать в качестве подарка на память игрушку прямо с елки? Вдохновившись этой сценой, мы хотим сделать наступающий праздник для наших клиентов ещё более волшебным. Каждому гостю после завершения обслуживания наш сотрудник также предложит выбрать и забрать с собой небольшой сувенир», — отмечают в Райффайзен Банке.

Новогодние игрушки выполнены в основных цветах Райффайзен Банка, однако часть из них оставили неокрашенными, чтобы каждый маленький гость, пока ждёт родителей, мог разрисовать заготовку сам, как подсказывает фантазия. Для этого в детских уголках предусмотрены специальные мелки по дереву — их также можно будет забрать с собой.