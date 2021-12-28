Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В отделениях Райффайзен Банка клиентам будут дарить новогодние игрушки
Новости

В отделениях Райффайзен Банка клиентам будут дарить новогодние игрушки

ТВ2 ТВ2

В отделениях Райффайзен Банка по всей стране новогодние ёлки теперь украшают не традиционные шары, а символы банка. Новые игрушки сделаны из экологичных материалов и приятны на ощупь.

«Порой, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно совсем немного. Помните момент из фильма „Один дома — 2“, когда Кевину предложили выбрать в качестве подарка на память игрушку прямо с елки? Вдохновившись этой сценой, мы хотим сделать наступающий праздник для наших клиентов ещё более волшебным. Каждому гостю после завершения обслуживания наш сотрудник также предложит выбрать и забрать с собой небольшой сувенир», — отмечают в Райффайзен Банке.

Новогодние игрушки выполнены в основных цветах Райффайзен Банка, однако часть из них оставили неокрашенными, чтобы каждый маленький гость, пока ждёт родителей, мог разрисовать заготовку сам, как подсказывает фантазия. Для этого в детских уголках предусмотрены специальные мелки по дереву — их также можно будет забрать с собой.

Новости компаний

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.