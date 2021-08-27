В отдаленном поселке Красноярского края фельдшер в одиночку лечила от ковида экипаж теплохода

В начале августа в поселке Воронцово на севере Красноярского края фельдшер в одиночку спасала от коронавируса 15 человек — экипаж теплохода. О этом сообщает «NGS24.RU».

1 августа теплоход встал на якорь. Оказалось, что у пяти человек были признаки заболевания. Но со временем заразились практически все. За их лечение взялась местный фельдшер — 25-летняя Алена Ковалевская.

«NGS24.RU» пишет, что ежедневно девушка контролировала состояние здоровья экипажа. Нескольким пациентам, чье состояние резко ухудшалось, она вызывала санавиацию, остальных — лечила на месте. В Воронцово, который находится в 2390 километрах от Красноярска и в 278 километрах от Диксона, в устье Енисея, нет нормальной связи и интернета, туда нельзя добраться поездом или автомобилем — только по воде или по воздуху. Алена приехала работать после медицинского колледжа — и сразу на север, где работает одна в местном ФАПе, других медиков в поселке нет. До 13 августа она помогала пациентам, следила за состоянием их здоровья, а когда всем стало лучше, экипаж закончил свою работу в порту поселка и отправился обратно.

Позже в адрес Алены пришла благодарность в Министерство здравоохранения Красноярского края.