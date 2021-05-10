В Омской области пропал бывший главврач больницы, где лежал Навальный
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести во время охоты, пишет «МК в Омске».
По предварительным данным, 7 мая около 16:00 он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в Большеуковском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно. Сутки пропавшего без вести искали его знакомые, а днем 8 мая они обратились в полицию.
На сайте управления МВД по Омской области размещено сообщение о пропавшем без вести в Большеуковском районе мужчине 1971 года рождения без указания имени. В поисках, как сообщается, участвует местная полиция, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается, что в ближайшее время из Омска прибудут дополнительные силы для участия в поисковой операции. Поиски, сообщает управление МВД по области, осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.
Издание «СуперОмск» сообщает, что квадроцикл Мураховского обнаружен в одном из болот Большеуковского района, но его самого пока найти не удалось.
В августе 2020 года в омскую Больницу скорой медпомощи №1 привезли политика Алексея Навального. Его доставили туда с борта самолета Томск-Москва, который экстренно сел в Омске, когда Навальному стало плохо. Сначала омские врачи заявили, что политик предположительно отравлен, позже руководство больницы стало отрицать этот вариант. Позже жена Навального Юлия решила перевезти мужа на лечение в Берлин, но главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медикам в России потребуется еще два дня для взятия всех нужных анализов, и отказал в транспортировке. Политика разрешили перевезти после того, как в омской больнице исключили отравление.
В берлинской клинике у Навального выявили отравление веществом из группы «Новичок». Также отравление веществом подтвердили три европейские лаборатории.
В ноябре 2020 года Мураховского назначили министром здравоохранения Омской области. Добавим, заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, наблюдавший Навального во время госпитализации, уволился в октябре 2020 года. Еще один заместитель главврача Сергей Максимишин, также занимавшийся Навальным, умер в феврале в возрасте 55 лет от сердечного приступа. В марте скончался еще один врач этой больницы, работавший во время госпитализации Навального — завотделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Причиной смерти 62-летнего врача были названы последствия инсульта, перенесенного в декабре 2020 года.
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