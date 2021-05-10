В Омской области пропал бывший главврач больницы, где лежал Навальный

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести во время охоты, пишет «МК в Омске».





По предварительным данным, 7 мая около 16:00 он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в Большеуковском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно. Сутки пропавшего без вести искали его знакомые, а днем 8 мая они обратились в полицию.





На сайте управления МВД по Омской области размещено сообщение о пропавшем без вести в Большеуковском районе мужчине 1971 года рождения без указания имени. В поисках, как сообщается, участвует местная полиция, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается, что в ближайшее время из Омска прибудут дополнительные силы для участия в поисковой операции. Поиски, сообщает управление МВД по области, осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.





Издание «СуперОмск» сообщает, что квадроцикл Мураховского обнаружен в одном из болот Большеуковского района, но его самого пока найти не удалось.