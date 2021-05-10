В Омской области нашли пропавшего министра здравоохранения

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы, — цитирует местный телеграм-канал „ОмскЦентрСилы“ сообщение пресс-службы. — Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района».

Мураховский пропал на севере региона в Большеуковском районе. 7 мая он оказался на охотничьей базе в деревне Поспелово, уехал на квадроцикле в лес и исчез. Квадроцикл удалось найти в 6,5 км от базы. Знакомые Мураховского отмечали, что данную местность он знал хорошо.





Поиски Мураховского начались с деревни Верхние Уки. В них участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, волонтеры — до ста человек. Работу курировал министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.



Мураховского назначили министром здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До назначения на этот пост он возглавлял омскую БСМП-1, куда в августе 2020 года увезли Навального.







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