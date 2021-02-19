В омском минздраве нашли нарушения на 920 млн рублей по коронавирусной дотации

Управление федерального казначейства в Омской области нашло нарушения на 920 миллионов рублей в региональном минздраве. Все нарушения касались закупок по коронавирусной дотации.

Как уточнили в омском управлении казначейства изданию NGS55.ru, минздрав проверяли с июня по ноябрь прошлого года по требованию прокуратуры. Ревизия касалась использования дотации, выделенной региону на дополнительные больничные койки и оборудование.





Аудиторы выяснили, что 22 закупки омский минздрав провел без обоснования начальной максимальной цены контракта на сумму 810,5 млн рублей, а еще семь на сумму 110,1 млн рублей — по завышенным ценам.