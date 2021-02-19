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19 февраля,
2021
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В омском минздраве нашли нарушения на 920 млн рублей по коронавирусной дотации

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Управление федерального казначейства в Омской области нашло нарушения на 920 миллионов рублей в региональном минздраве. Все нарушения касались закупок по коронавирусной дотации.

В омском минздраве нашли нарушения на 920 млн рублей по коронавирусной дотации

Как уточнили в омском управлении казначейства изданию NGS55.ru, минздрав проверяли с июня по ноябрь прошлого года по требованию прокуратуры. Ревизия касалась использования дотации, выделенной региону на дополнительные больничные койки и оборудование.


Аудиторы выяснили, что 22 закупки омский минздрав провел без обоснования начальной максимальной цены контракта на сумму 810,5 млн рублей, а еще семь на сумму 110,1 млн рублей — по завышенным ценам. 

Например, 20 аппаратов ИВЛ Avea компания «Инфомед» продала региональному минздраву за 83,16 миллиона рублей, хотя их рыночная цена «при условии поставки однородных товаров» составляла 33 миллиона рублей, — сообщает NGS55.ru. — Всего претензии у ревизоров возникли к 25 контрактам общей стоимостью 1,1 миллиарда рублей.

По результатам проверки на бывшую главу министерства здравоохранения Омской области Ирину Солдатову возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Экс-министр скрывается за границей, она объявлена в международный розыск и заочно заключена под стражу. Минздрав оставил результаты проверки без комментариев. 

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