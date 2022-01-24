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СК: В Омской области школьница подговорила парня убить родителей, которые были против их отношений

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Омские полицейские задержали 14-летнюю школьницу по делу об убийстве ее семьи в местном селе Юрьевка. Вместе с ней задержан 17-летний парень, который также может быть причастным к убийству.

Автор:  СК по Омской области
Автор:  СК по Омской области

Тела жителя Юрьевки, его жены и их 10-летней дочери нашли в одном из домов 22 января. В Следственном комитете сообщали, что на всех телах были ножевые ранения. Также ведомство рассказало, что еще двоим детям — 14-летней дочери и 6-летнему сыну — удалось спастись, убежав к соседям.

Со слов выжившей школьницы полицейские составили фоторобот убийцы, который силовики распространили с объявлением о поиске подозреваемого. Проверяя информацию, полицейские поняли, что девушка специально вводит их в заблуждение. 

По версии следствия, 14-летняя девушка подговорила своего 17-летнего парня убить мать и отчима, которые были против их отношений. Ночью 22 января девушка впустила его в дом, и тот нанес удары штык-ножом спящим родителям, а также их 10-летней дочери. 

Оба подростка признались в убийстве, а молодой человек показал выкинутый в сугроб нож, которым убил троих человек, и окровавленную одежду. Сейчас расследование дела продолжается, следствие собирается пойти в суд с просьбой отправить подозреваемых в СИЗО. Им грозит от 8 до 20 лет колонии.

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