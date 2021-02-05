В Омске умер замглавврача больницы скорой помощи, куда госпитализировали Навального

«С прискорбием сообщаем, что на 56-м году скоропостижно ушел из жизни заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП №1, ассистент кафедры ОмГМУ, кандидат медицинских наук Максимишин Сергей Валентинович», — сообщили в пресс-службе больницы.





В больнице отметили, что Сергей Максимишин работал в учреждении с 1992 года, руководил методиками по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.





«Его большой опыт работы, профессиональные знания, эрудиция, уважительное отношение к коллегам способствовали созданию высококвалифицированного коллектива, который ежедневно решает сложную задача — оказывает помощь самым тяжелым больным. Он всегда был требователен к себе и к коллегам, не считался с личным временем, если речь шла о жизни и здоровье пациентов», — приводятся слова главврача больница Евгения Осипова.





Портал NGS55.RU со ссылкой на Минздрав Омской области уточнил, что замглавврача скончался не от коронавируса. Причины смерти Максимишина к этому моменту не озвучиваются.





Напомним, в августе 2020 года в омскую Больницу скорой медпомощи №1 привезли политика Алексея Навального. Его доставили туда с борта самолета Томск-Москва, который экстренно сел в Омске, когда Навальному стало плохо. Сначала омские врачи заявили, что политик предположительно отравлен, позже руководство больницы стало отрицать этот вариант. Позже жена Навального Юлия решила перевезти его на лечение в Берлин, но главварач больница Александр Мураховский, который в ноябре 2020 получил пост министра здравоохранения Омской области, заявил, что медикам в России потребуется еще два дня для взятия всех нужных анализов и отказал в транспортировке. Политика разрешили перевезти после того, как в омской больнице «окончательно исключили» отравление.





В берлинской клинике у Навального выявили отравление веществом из группы «Новичок». Также отравление веществом подтвердили три европейские лаборатории. Уголовное дело о покушении на жизнь до сих не возбуждено.





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