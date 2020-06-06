В Омске полицейские задержали женщину, похищавшую деньги с банковских карт томичей
Омские полицейские получили в ходе расследования получили информацию о том, что на в регионе проживает подозреваемая в совершении серии хищений денег с банковских карт жителей Томской области.
Как сообщает пресс-служба МВД по Омской области, женщина звонила томичам, представлялась сотрудницей финансовых организаций и сообщала о подозрительной активности на счетах. В итоге люди сообщали ей все данные банковских карт и смс-коды.
«Получив доступ в личный кабинет потерпевших, мошенница похищала денежные средства. Всего от её действий пострадали семь жителей Томской области. Общая сумма ущерба составила свыше 300 000 рублей», — говорится в пресс-релизе.
Омским полицейским удалось установить личность 42-летней подозреваемой и задержать. В ходе обыска обнаружены и изъяты банковская карта, на которую поступали похищенные деньги, и мобильный телефон.
В настоящее время женщину арестовали. Полицейские проверяют ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории иных регионов РФ.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?