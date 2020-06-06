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06 июня,
2020
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В Омске полицейские задержали женщину, похищавшую деньги с банковских карт томичей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Омские полицейские получили в ходе расследования получили информацию о том, что на в регионе проживает подозреваемая в совершении серии хищений денег с банковских карт жителей Томской области.

В Омске полицейские задержали женщину, похищавшую деньги с банковских карт томичей

Как сообщает пресс-служба МВД по Омской области, женщина звонила томичам, представлялась сотрудницей финансовых организаций и сообщала о подозрительной активности на счетах.  В итоге люди сообщали ей все данные банковских карт и смс-коды.

«Получив доступ в личный кабинет потерпевших, мошенница похищала денежные средства. Всего от её действий пострадали семь жителей Томской области. Общая сумма ущерба составила свыше 300 000 рублей», — говорится в пресс-релизе.

Видео: предоставлено пресс-службой УМВД по Омской области

Омским полицейским удалось установить личность 42-летней подозреваемой и задержать. В ходе обыска обнаружены и изъяты банковская карта, на которую поступали похищенные деньги, и мобильный телефон.


В настоящее время женщину арестовали. Полицейские проверяют ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории иных регионов РФ.

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