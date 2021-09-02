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В Омске очевидцы аварии толпой подняли перевернувшуюся маршрутку

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В центре Омска в ДТП попал маршрутный автобус с пассажирами. Прохожие, которые стали очевидцами аварии, помогли поднять автобус, а пассажирам выбраться из него.

Как сообщает НГС Омск, авария случилась 1 сентября вечером. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в котором ехали 12 человек. От удара маршрутка опрокинулась. Прохожие и водители соседних авто пришли на помощь пострадавшим: они перевернули автобус обратно на колеса и помогли выбраться из салона пострадавшим.

В результате пострадали 8 человек, трое из которых были госпитализированы.

В отношении водителя легкового автомобиля возбудили административное дело по статье «Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора». На водителя маршрутки завели административное дело по статье «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

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