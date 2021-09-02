В Омске очевидцы аварии толпой подняли перевернувшуюся маршрутку

В центре Омска в ДТП попал маршрутный автобус с пассажирами. Прохожие, которые стали очевидцами аварии, помогли поднять автобус, а пассажирам выбраться из него.

Как сообщает НГС Омск, авария случилась 1 сентября вечером. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в котором ехали 12 человек. От удара маршрутка опрокинулась. Прохожие и водители соседних авто пришли на помощь пострадавшим: они перевернули автобус обратно на колеса и помогли выбраться из салона пострадавшим.