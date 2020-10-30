В Омске главу отряда Росгвардии обвинили в хранении наркотиков

Двоих сотрудников Росгвардии в Омске задержали за получение взятки от наркопотребителя. В гараже у командира их отряда при обыске нашли несколько свертков с запрещенными веществами, сообщает Тайга.инфо со ссылкой следственный комитет по региону.

При обыске в гаражде у командира задержанных нашли несколько свертков с запрещенными веществами общей массой около 70 грамм. Следствие полагает, что это наркотики, ранее изъятые у потребителей.

По данным следствия, 22 октября двое сотрудников Росгвардии получили 25 тысяч рублей от наркопотребителя за то, что не будут его задерживать. Сразу после гвардейцев с поличным задержали сотрудники омской ФСБ.

В данный момент все трое задержаны. В отношении командира взвода возбуждено дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, он отпущен под домашний арест. Двоих его подчиненных заключили под стражу, гвардейцев обвиняют в получении взятки организованной группой. Следствие вместе с ФСБ устанавливает других членов группы, причастных к преступлению.





Напомним, в декабре 2019 года омские Росгвардейцы задержали 25 летнего жителя Дмитрия Федорова. При обыске у него нашли наркотики, он признался, что делал закладки. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Позже Дмитрий рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что наркотики ему подбросили сотрудники Росгвардии, а признание заставили написать полицейские. МВД и Росгвардия начали проверку его заявления.





Через неделю тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. По официальной версии, причиной смерти омича стал суицид. Однако близкие и омский депутат Дмитрий Петренко считают, что Федорова могли убить. Адвокат погибшего полагает, что самоубийство подзащитный мог совершить только если его довели бы до состояния отчаяния.





Пятого января в Омске около 80 человек вышли на митинг в память о Дмитрии Федорове. Митингующие собирали подписи под обращением в прокуратуру с просьбой проверить правоохранителей, которых Федоров обвинил в фальсификации доказательств. После омский СК возбудил дело о превышении полномочий при задержании Дмитрия.



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