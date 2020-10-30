В Омске главу отряда Росгвардии обвинили в хранении наркотиков

Двоих сотрудников Росгвардии в Омске задержали за получение взятки от наркопотребителя. В гараже у командира их отряда при обыске нашли несколько свертков с запрещенными веществами, сообщает Тайга.инфо со ссылкой следственный комитет по региону.
По данным следствия, 22 октября двое сотрудников Росгвардии получили 25 тысяч рублей от наркопотребителя за то, что не будут его задерживать. Сразу после гвардейцев с поличным задержали сотрудники омской ФСБ.
При обыске в гаражде у командира задержанных нашли несколько свертков с запрещенными веществами общей массой около 70 грамм. Следствие полагает, что это наркотики, ранее изъятые у потребителей.
В данный момент все трое задержаны. В отношении командира взвода возбуждено дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, он отпущен под домашний арест. Двоих его подчиненных заключили под стражу, гвардейцев обвиняют в получении взятки организованной группой. Следствие вместе с ФСБ устанавливает других членов группы, причастных к преступлению.
Напомним, в декабре 2019 года омские Росгвардейцы задержали 25 летнего жителя Дмитрия Федорова. При обыске у него нашли наркотики, он признался, что делал закладки. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.
Позже Дмитрий рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что наркотики ему подбросили сотрудники Росгвардии, а признание заставили написать полицейские. МВД и Росгвардия начали проверку его заявления.
Через неделю тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. По официальной версии, причиной смерти омича стал суицид. Однако близкие и омский депутат Дмитрий Петренко считают, что Федорова могли убить. Адвокат погибшего полагает, что самоубийство подзащитный мог совершить только если его довели бы до состояния отчаяния.
Пятого января в Омске около 80 человек вышли на митинг в память о Дмитрии Федорове. Митингующие собирали подписи под обращением в прокуратуру с просьбой проверить правоохранителей, которых Федоров обвинил в фальсификации доказательств. После омский СК возбудил дело о превышении полномочий при задержании Дмитрия.
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