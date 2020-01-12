В Омске дежурный врач отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты

В Омске дежурный травматолог не стал принимать больных и заявил, что уходит из медицины. Об этом пишет Ngs55.ru. Мужчина рассказал на видео, что его не устраивают условия и оплата труда. По факту случившегося минздрав начал проверку.

Евгению Батушенко 71 год. 45 лет он отработал в медицине, раньше выполнял операции на позвоночнике, сейчас работает в травмпункте. Он имеет высшую категорию. На видео врач рассказал, что его на работе ежедневно заставляют делать приписки.

Меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем по десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании. То есть виртуальных больных нам приходится приписывать. Зарплата у нас маленькая. Я получаю 30 тысяч. Поэтому я именно сегодня… Ну, алкоголь, конечно, играет роль безусловно… Но я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться, – пожаловался на видео травматолог.

Омский минздрав прокомментировал резонансное увольнение врача.





«По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых приписок пациентов», — сообщило «РИА Новости».





В ведомстве также подтвердили, что травматолог Евгений Батушенко написал заявление об увольнении.