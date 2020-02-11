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11 февраля,
2020
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Новости

В ОКБ появился кабинет диагностики глаукомы

ТВ2
ТВ2
15 часов назад

Центр офтальмологии Областной клинической больницы открыл кабинет диагностики глаукомы. В нем пациенты по ОМС смогут обследоваться и проконсультироваться со специалистом.


Кабинет оснастили современным диагностическим оборудованием. Пациенты смогут получать лечение лазером, которое позволяет проводить профилактику без вмешательства хирурга. По словам заведующей центром офтальмологии Ирины Елмановой, пациенты с глаукомой должны наблюдаться у врача постоянно. Поэтому на базе центра доктора планируют начать вести регистр больных Томской области и отслеживать их лечение в районных поликлиниках.

В ОКБ появился кабинет диагностики глаукомы
Фото: srg-eco.ru

«Глаукома поражает людей трудоспособного возраста, необратимо снижая зрение и лишая человека способности работать. Вовремя поставленный диагноз и грамотно назначенное лечение помогает надолго сохранить зрение», — говорит заведующая Центром офтальмологии Ирина Елманова.


Записаться на прием в новый центр можно по направлению врача из районной поликлиники, предварительно позвонив по телефону: 63-00-63.


Отметим, глаукома — заболевание глаз, которое может прогрессировать и провоцировать слепоту. Из-за повышенного внутриглазного давления при глаукоме разрушаются клетки сетчатки, атрофируются нервы – зрительный и глазной, а сигналы от глаз перестают поступать в мозг. В Томской области, по официальным данным, 7,5 тысячи людей имеют диагноз «глаукома». 

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