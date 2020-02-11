В ОКБ появился кабинет диагностики глаукомы

Кабинет оснастили современным диагностическим оборудованием. Пациенты смогут получать лечение лазером, которое позволяет проводить профилактику без вмешательства хирурга. По словам заведующей центром офтальмологии Ирины Елмановой, пациенты с глаукомой должны наблюдаться у врача постоянно. Поэтому на базе центра доктора планируют начать вести регистр больных Томской области и отслеживать их лечение в районных поликлиниках.

Центр офтальмологии Областной клинической больницы открыл кабинет диагностики глаукомы. В нем пациенты по ОМС смогут обследоваться и проконсультироваться со специалистом.

«Глаукома поражает людей трудоспособного возраста, необратимо снижая зрение и лишая человека способности работать. Вовремя поставленный диагноз и грамотно назначенное лечение помогает надолго сохранить зрение», — говорит заведующая Центром офтальмологии Ирина Елманова.





Записаться на прием в новый центр можно по направлению врача из районной поликлиники, предварительно позвонив по телефону: 63-00-63.





Отметим, глаукома — заболевание глаз, которое может прогрессировать и провоцировать слепоту. Из-за повышенного внутриглазного давления при глаукоме разрушаются клетки сетчатки, атрофируются нервы – зрительный и глазной, а сигналы от глаз перестают поступать в мозг. В Томской области, по официальным данным, 7,5 тысячи людей имеют диагноз «глаукома».