В ОКБ появилось новое оборудование для диагностики COVID-19
В отдел лабораторной диагностики Томской областной клинической больницы пришло новое оборудование для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Уточняется, что новый аппарат позволит увеличить количество исследований с 500 до 1200 в сутки. На его закупку из областного и федерального бюджетов потрачено 8,6 млн рублей. Процессор магнитных частиц – позволяет выделять из материала нуклеиновые кислоты, в том числе РНК коронавируса.
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Новое оборудование, поступившее в отдел лабораторной диагностики #ТОКБ за счет федерального и областного бюджета, позволило увеличить количество исследований на COVID-19 с 500 до 1200 в сутки💪. ❗В частности, это процессор магнитных частиц KingFisher – специально сконструированная система для выделения нуклеиновых кислот, в том числе РНК коронавируса. В KingFisher использована технология, при которой на первом этапе происходит разрушение клеток и вирусных частиц, далее нуклеиновые кислоты присоединяются к поверхности магнитных частиц и после последовательных промывок в растворителях осуществляется концентрация высокоочищенных нуклеиновых кислот, используемых в качестве образцов для диагностики различных инфекций. В настоящее время этот прибор применяется ТОКБ в диагностике коронавирусной инфекции COVID-19, которая выполняется методом ПЦР в режиме реального времени. ⚡«Процессор позволяет одновременно выделять 96 проб, делает это за час. Он минимизирует использование человеческих ресурсов и при этом позволяет уменьшить влияние человеческого фактора на качество выделяемого материала, устраняя возможность ошибок, присутствующую в ручных методиках», - сообщил заведующий отделом лабораторной диагностики Сергей Сергеевич Ракитин. 🔬Процессор магнитных частиц позволяет выполнять автоматическое выделение проб РНК из 96 образцов для проведения дальнейшего исследования. По сравнению с типичной процедурой ручного выделения, длящейся 5-6 часов, KingFisher сокращает время обработки образцов РНК до 1 часа. Также для диагностики COVID-19 появился еще один амплификатор CFX96, он оценивает наличие или отсутствие возбудителя в пробе. Также в ОКБ появился микропланшетный диспенсер для автоматизированного точного дозирования реактивов. 🏥Благодаря комплексу современного оборудования, отдел лабораторной диагностики выполняет исследования на COVID-19 в максимально сжатые сроки. Фото @parilovv #ТОКБ_диагностика #лаборатория #диагностика #Covid #Томск #Томскаяобласть
Публикация от Томск ОКБ (@tomsk_okb)
«Процессор позволяет одновременно выделять 96 проб РНК за час, при этом минимизируется использование человеческих ресурсов, а качество выделяемого материала значительно выше, чем в ручных методиках», – рассказал заведующий отделом лабораторной диагностики ТОКБ Сергей Ракитин.
Также по информации администрации региона, для диагностики COVID-19 закуплены амплификатор, который может оценить наличие или отсутствие возбудителя в пробе; микропланшетный диспенсер для автоматизированного дозирования реактивов.
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