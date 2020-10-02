В ОКБ появилось новое оборудование для диагностики COVID-19

Уточняется, что новый аппарат позволит увеличить количество исследований с 500 до 1200 в сутки. На его закупку из областного и федерального бюджетов потрачено 8,6 млн рублей. Процессор магнитных частиц – позволяет выделять из материала нуклеиновые кислоты, в том числе РНК коронавируса.

В отдел лабораторной диагностики Томской областной клинической больницы пришло новое оборудование для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Процессор позволяет одновременно выделять 96 проб РНК за час, при этом минимизируется использование человеческих ресурсов, а качество выделяемого материала значительно выше, чем в ручных методиках», – рассказал заведующий отделом лабораторной диагностики ТОКБ Сергей Ракитин.





Также по информации администрации региона, для диагностики COVID-19 закуплены амплификатор, который может оценить наличие или отсутствие возбудителя в пробе; микропланшетный диспенсер для автоматизированного дозирования реактивов.