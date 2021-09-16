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  3. В ОЭЗ откроется производство БАДов и косметики от томской комапнии
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В ОЭЗ откроется производство БАДов и косметики от томской комапнии

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Особая экономическая зона Томска представила нового резидента — томскую компанию про производству БАДов и косметики «Биолит».

 

Как отметили в ОЭЗ, общая сумма инвестиций в проект составила более 130 млн рублей, а работать на территории будут около 60 сотрудников компании. «Биолит», по данным ОЭЗ, сотрудничает с научно-исследовательскими центрами страны и имеет доказательную базу эффективности действия своей продукции на организм человека.

«Дальнейшее развитие компании невозможно без создания собственных производственных мощностей, отвечающих современным требованиям к качеству производимой продукции. Сегодня большая часть арендуемых помещений компании относится к федеральной собственности, поэтому серьезные капитальные вложения в модернизацию производства нецелесообразны. Территория ОЭЗ – лучший вариант для реализации нашего проекта, учитывая наличие развитой инфраструктуры и возможность предоставления налоговых льгот», – говорит директор компании Валерий Сергун.

Кроме того, резидентство в ОЭЗ поможет повысить заинтересованность банков при выдаче кредитов.

Для справки: ООО «Биолит» основано в 1991 году учеными Института химии нефти СО РАН. Сейчас компания выращивает, собирает, перерабатывает растительное сырье и готовит БАДы к пище, косметику и некоторые пищевые продукты.

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