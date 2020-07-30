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30 июля,
2020
Новости

В одной из рек Томской области обнаружили тело рыбака

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Региональный СК начал проверку по факту обнаружения в реке Тегульдетского района тела местного жителя, который несколько дней назад ушел на рыбалку.


«По предварительным данным, 26 июля 2020 года 36-летний житель села Тегульдет Тегульдетского района Томской области ушел из дома на рыбалку и не вернулся. В этот же день в старице Тегульдетская была обнаружена лодка, в которой находились личные вещи пропавшего и улов», — говорится в сообщении СК.


Чтобы найти пропавшего, следователи привлекли к поискам спасателей МЧС. Тело нашли там же, в старице Тегульдетская. Сейчас СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины: провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизу. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

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