В одном из студенческих общежитий Томска выявлен новый случай заражения COVID-19

Пресс-служба ТГУ напоминает о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции.





«Пожалуйста, носите маску в общественных местах и в транспорте, чаще мойте руки и не забывайте дезинфицировать гаджеты. В случае плохого самочувствия — обращайтесь за помощью», — пояснили в вузе.





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Напомним, за сутки в Томской области обнаружили 173 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в Томской области установлено 9755 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7256, умерших 101.





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