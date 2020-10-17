Добрые новости
17 октября,
2020
1
фото
Новости

В одном из студенческих общежитий Томска выявлен новый случай заражения COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В 8-м общежитии ТГУ зафиксирован случай COVID-19. Студент госпитализирован, выявляется круг контактных лиц, сообщает пресс-служба вуза. 

В одном из студенческих общежитий Томска выявлен новый случай заражения COVID-19

Пресс-служба ТГУ напоминает о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции. 


«Пожалуйста, носите маску в общественных местах и в транспорте, чаще мойте руки и не забывайте дезинфицировать гаджеты. В случае плохого самочувствия — обращайтесь за помощью», — пояснили в вузе. 


Телефон горячей линии ТГУ: 8 (3822) 785-188


Напомним, за сутки в Томской области обнаружили 173 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в Томской области установлено 9755 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7256, умерших 101.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.