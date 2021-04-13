В одном из районов Томской области расплодились волки, их отстреляют

Превышение нормы численности волка зафиксировано в Парабельском районе Томской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Максима Даниленко.

«По результатам проведенного учета, установлено, что плотность волка в Парабельском районе превышает норму. В связи с этим выдано разрешение на регулирование численности - восьми особей», — сказал Максим Даниленко.





В свою очередь охотовед Парабельского района Андрей Серебряков уточнил агентству, что волки расплодились, благодаря совокупности нескольких факторов.





«Зимы стали мягче, поголовье лося растет, а это для волка — хорошая кормовая база. Вот и плодятся. Кроме того, раньше премии давали за волков, лицензии бесплатные, а теперь этого всего нет и, соответственно, интереса у охотников нет. Добыть волка сложно - он хитрый и осторожный», — отметил Андрей Серебряков.





Он добавил, что росту численности волка именно в Парабельском районе помогло наличие там инфраструктуры нефтяных компаний. Так как лоси любят ходить вдоль нефтепровода, волк там на него охотится.





«Поэтому учет численности там проводить легче. А, например, на болотистой местности учет проводить сложно, там следы тяжело распознать», — пояснил Андрей Серебряков.