В общежитиях «падает» интернет: проректор ТГУ о трудностях дистанционного образования
Проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков рассказал с какими трудностями в онлайн-обучении сталкиваются сейчас студенты и преподаватели его вуза.
По словам Евгения Лукова большая часть студентов и преподавателей ТГУ знакомы с платформой Moodle, и ресурсов вуза хватает, чтобы все лекции и семинары проходили в режиме онлайн. Но по одному «щелчку» переключить на дистанционную работу такую огромную структуру, как университет, не получается, сетует он.
Не смотря на то, что большая часть преподавателей проходила курсы повышения квалификации по использованию Moodle, не все ей пользовались постоянно. Сейчас для преподавателей организованы краткосрочные курсы, чтобы они могли восстановить навыки пользования этой платформой.
«Часть преподавателей ведет общение о студентами через социальную сеть «ВКонтакте». «Этот преподаватель не отражается в системе Moodle никак. Но это не означает, что он не работает дистанционно. Так что мы сейчас говорим: товарищи преподаватели, вы работайте как хотите, но ссылку размещайте в своем курсе в Moodle. Чтобы студент заходил сначала туда, а потом уже – по ссылке. Мы так фиксируем ведение занятий, потому что есть сейчас такая инструкция министерства», - рассказывает Евгений Луков.
Тем, кому трудно дается переход на дистанционку помогают цифровые волонтеры – это сотрудники и студенты, которые подсказывают преподавателям, забывшим, как работать с Moodle, и тем, кто не очень хорошо в нем ориентируется в силу возраста, например.
У студентов другая проблема. У них из-за большого спроса на интернет, он иногда в общежитиях «падает». В общежитиях есть канал университетский, бесплатный, но он не позволяет смотреть фильмы из «внешнего» интернета – он внутренний. Поэтому студенты, чтобы пользоваться «внешним» интернетом, каждый в своей комнате устанавливает свой роутер, от разных провайдеров. В итоге бывает, они блокируют друг друга и весь интернет в общежитии «падает».
«Решение простое – выкинуть все роутеры и поставить единые. Но кто будет за это платить? Сейчас ведутся переговоры с разными компаниями, кто может предложить такую выгодную услугу. Но опять же студенты это воспримут как? – как покушение на их личные свободы. В ряде университетов никто бы не церемонился давно – убрали бы все роутеры, поставили единообразно. Но мы же все-таки уважаем студентов и пытаемся найти приемлемое решение», — делится проблемами проректор ТГУ.
Полностью интервью с Евгением Луковым читайте здесь.
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