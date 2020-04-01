В общежитиях «падает» интернет: проректор ТГУ о трудностях дистанционного образования

По словам Евгения Лукова большая часть студентов и преподавателей ТГУ знакомы с платформой Moodle, и ресурсов вуза хватает, чтобы все лекции и семинары проходили в режиме онлайн. Но по одному «щелчку» переключить на дистанционную работу такую огромную структуру, как университет, не получается, сетует он.

Не смотря на то, что большая часть преподавателей проходила курсы повышения квалификации по использованию Moodle, не все ей пользовались постоянно. Сейчас для преподавателей организованы краткосрочные курсы, чтобы они могли восстановить навыки пользования этой платформой.





«Часть преподавателей ведет общение о студентами через социальную сеть «ВКонтакте». «Этот преподаватель не отражается в системе Moodle никак. Но это не означает, что он не работает дистанционно. Так что мы сейчас говорим: товарищи преподаватели, вы работайте как хотите, но ссылку размещайте в своем курсе в Moodle. Чтобы студент заходил сначала туда, а потом уже – по ссылке. Мы так фиксируем ведение занятий, потому что есть сейчас такая инструкция министерства», - рассказывает Евгений Луков.





Тем, кому трудно дается переход на дистанционку помогают цифровые волонтеры – это сотрудники и студенты, которые подсказывают преподавателям, забывшим, как работать с Moodle, и тем, кто не очень хорошо в нем ориентируется в силу возраста, например.