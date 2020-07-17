В общежитии СибГМУ выявлен очаг COVID-19

«Сначала с проявлением симптомов COVID-19 в респираторный госпиталь была госпитализирована одна студентка, заразившаяся при бытовых контактах вне университета. После чего, по инициативе университета, оперативно было проведено тестирование всех проживающих в общежитии. В итоге выявлено еще 19 студентов - бессимптомных носителей COVID-19», — пишет Ольга Кобякова в своем телеграм-канале.

Никто из заболевших студентов, сообщает ректор, не проходил практику в медицинских организациях. Все 20 студентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции сейчас находятся в респираторном госпитале СибГМУ.

Состояние заболевших удовлетворительное.





На данный момент проведено эпидемическое расследование, выявлены близкие контакты. 45 студентов и четверо других жильцов общежития помещены в обсерватор для медицинского наблюдения. Все заразившиеся жили на одном этаже и не контактировали с другими проживающими.





Ранее среди студентов СибГМУ было выявлено три единичных случая заражения COVID-19: два в конце мая в общежитиях вуза, еще один – в июле.





Кроме того, студенты СибГМУ жаловались в соцсетях на плохую организацию практики и что у них не берут тесты на коронавирус. «На данный момент уже несколько студентов СибГМУ находится на карантине с подтвержденной коронавирусной инфекцией, у некоторых из них развилась пневмония. Они заразились в отделениях, в которых проходили практику», — подчеркивали студенты.





Через несколько дней после этой жалобы ректор медуниверситета издала приказ о том, что практику можно проходить дистанционно.

