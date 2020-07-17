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17 июля,
2020
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В общежитии СибГМУ выявлен очаг COVID-19

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В общежитии по адресу Вершинина, 50 выявлено  20 случаев заражения COVID-19, сообщает ректор СибГМУ Ольга Кобякова.


«Сначала с проявлением симптомов COVID-19 в респираторный госпиталь была госпитализирована одна студентка, заразившаяся при бытовых контактах вне университета. После чего, по инициативе университета, оперативно было проведено тестирование всех проживающих в общежитии. В итоге выявлено еще 19 студентов - бессимптомных носителей COVID-19», — пишет Ольга Кобякова в своем телеграм-канале.

Общежитие №3 педиатрического факультета СибГМУ на Вершинина, 50
Общежитие №3 педиатрического факультета СибГМУ на Вершинина, 50

Никто из заболевших студентов, сообщает ректор,  не проходил практику в медицинских организациях. Все 20 студентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции сейчас находятся в респираторном госпитале СибГМУ.

Состояние заболевших удовлетворительное.


На данный момент проведено эпидемическое расследование, выявлены близкие контакты. 45 студентов и четверо других жильцов общежития помещены в обсерватор для медицинского наблюдения. Все заразившиеся жили на одном этаже и не контактировали с другими проживающими.


Ранее среди студентов СибГМУ было выявлено три единичных случая заражения COVID-19: два в конце мая в общежитиях вуза, еще один – в июле.


Кроме того, студенты СибГМУ жаловались в соцсетях на плохую организацию практики и что у них не берут тесты на коронавирус. «На данный момент уже несколько студентов СибГМУ находится на карантине с подтвержденной коронавирусной инфекцией, у некоторых из них развилась пневмония. Они заразились в отделениях, в которых проходили практику», — подчеркивали студенты.


Через несколько дней после этой жалобы ректор медуниверситета издала приказ о том, что практику можно проходить дистанционно.

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