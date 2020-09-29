В общежитии № 8 ТГУ студент заболел коронавирусом

В данный момент выявляется круг контактных лиц, работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 785-188. О госпитализации заболевшего не сообщается.





В ТГУ также напомнили о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции.





«Пожалуйста, носите маску в общественных местах и в транспорте, чаще мойте руки и не забывайте дезинфицировать гаджеты. В случае плохого самочувствия — обращайтесь за помощью», — говорится в сообщении.





Телефон горячей линии ТГУ: 8 (3822) 785-188.