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В общежитии № 8 ТГУ студент заболел коронавирусом
3 часа назад
В общежитии № 8 Томского государственного университета зафиксирован случай COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.
В данный момент выявляется круг контактных лиц, работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 785-188. О госпитализации заболевшего не сообщается.
В ТГУ также напомнили о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции.
«Пожалуйста, носите маску в общественных местах и в транспорте, чаще мойте руки и не забывайте дезинфицировать гаджеты. В случае плохого самочувствия — обращайтесь за помощью», — говорится в сообщении.
Телефон горячей линии ТГУ: 8 (3822) 785-188.
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