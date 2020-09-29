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29 сентября,
2020
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Новости

В общежитии № 8 ТГУ студент заболел коронавирусом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В общежитии № 8 Томского государственного университета зафиксирован случай COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.

В общежитии № 8 ТГУ студент заболел коронавирусом

В данный момент выявляется круг контактных лиц, работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 785-188. О госпитализации заболевшего не сообщается.


В ТГУ также напомнили о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции.


«Пожалуйста, носите маску в общественных местах и в транспорте, чаще мойте руки и не забывайте дезинфицировать гаджеты. В случае плохого самочувствия — обращайтесь за помощью», — говорится в сообщении.


Телефон горячей линии ТГУ: 8 (3822) 785-188.

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